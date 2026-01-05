Haberler

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'de ilk eleme gecesinde Selen Görgüzel düelloyu kaybetti. Kader Konseyi'nde Gönüllüler takımının "istemiyoruz" kararı sonrası Görgüzel yarışmaya veda eden ilk isim oldu.

  • Selen Görgüzel, Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunun ilk eleme gecesinde yarışmadan elendi.
  • Gönüllüler takımı, Kader Konseyi'nde Selen Görgüzel'in takımlarına katılmasını istemedi.
  • Selen Görgüzel'in elenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TV8 ekranlarında başlayan Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda ilk eleme gecesi yaşandı. 4 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümde yarışmaya veda eden ilk isim belli oldu.

DÜELLOYU KAYBETTİ, KADER KONSEYİ'NE GİTTİ

Yarışmaya iddialı başlayan Selen Görgüzel, eleme potasında yer aldığı düelloda rakiplerine yenilerek Kader Konseyi'ne çıktı. Ünlüler takımında istenmediği konuşulan Görgüzel için bu karar, gecenin en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

GÖNÜLLÜLER "İSTEMİYORUZ" DEDİ, VEDA GELDİ

Kader Konseyi'nde bu kez Gönüllüler takımına söz verildi. Yapılan oylamada Gönüllüler, Selen Görgüzel'in takımlarına katılmasını istemediklerini belirtti. Bu kararın ardından Selen Görgüzel, Survivor 2026'ya veda eden ilk yarışmacı oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Selen Görgüzel'in elenmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı izleyiciler kararı desteklerken, "Sen zaten neden geldin ki?" yorumları dikkat çekti.

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

boş beleş bir proğram zaman kaybı seyretmeyin ser ettirmeyin

