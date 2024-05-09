Survivor All Star'da nefes kesen düello! Adaya veda eden isim belli oldu

İlgiyle izlenen Survivor All Star'da ilk eleme adayı Yunus Emre Özden, ikinci eleme adayı Batuhan Karacakaya, üçüncü eleme adayı Sercan Yıldırım, dördüncü ve son eleme adayı Furkan Kızılay olmuştu.

İLK DEFA ÖDÜL VERİLDİ

Survivor All Star, nefes kesen bölümüyle ekranlara geldi. Bu düelloda ilk defa yarışmacılara ödül verildi. Murat Ceylan, düelloya giren yarışmacıların pilav üstü kuzu tandır yiyebileceklerini ve ilk düello eşlemesinde adını sildiren yarışmacıların da seçeceği iki arkadaşını ödülden faydalanmasını sağlayacağını ifade etti. Murat Ceylan, düello öncesi yarışmacılara duygu ve düşüncelerini sordu.

"6 KERE DÜELLOYA GİRDİM"

İlk olarak söz alan Sercan Yıldırım, "Altı kere düelloya girdim, altısından da çıktım. Çok konuştum. Bu sefer çok konuşmayı düşünmüyorum. Zaten yağmur da var, inşallah bereketiyle gelir yoluma devam ederim. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

"ELLERİM BURUŞ BURUŞ OLDU"

Batuhan Karacakaya, "Ellerim buruş buruş oldu. Zorlu bir düello bizi bekliyor. Tabii ki burada herkes öncelikli olarak kendini düşünüyor. Buradan önce kendimi çıkartmam gerekiyor. Rakiplerim çok güçlü; Sercan bu sene gerçekten çok iyiydi, 2020'de görmek istediğim Sercan'ı bana gösterdiği için gelir gelmez teşekkür ettim. Yunus Emre keza o kadar güzel, o kadar iyi. İstatistiği zaten en yukarıda. Furkan'la ilk defa rakip olarak burada eşleşiyoruz çünkü hep aynı takımda olduk. Furkan'ın hızını şimdi bir de biz göreceğiz. Arkasından izlerim artık Furkan'ı. İnşallah sağ salim bu düelloyu atlatmayı düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ÖLÜ KADAR SAKİNİM"

Son dönemlerde farklı konularla gündeme gelen Yunus Emre Özden ise "Sevdiğim bir hava, sevdiğim bir atmosfer ve hiç küçümsenmeyecek bir rakip var karşımda. Çok soğukkanlı, şampiyonlar liginde bile top oynamış ama ben de ölü kadar sakinim bu akşam. Bu sakinlik bana umut veriyor" dedi.

"YAĞMURDA OYNAMAYI SEVİYORUM"

Furkan Kızılay, "İlk düellom. Hava çok güzel benim için çünkü yağmurda oynamayı seviyorum. Rakibim Batu, böyle olmasını istemezdim. İyi bir rakip. Onun dışında Yunus Emre'yi çok seviyorum zaten o da güçlü bir rakip. Sercan benim dışarıdan da arkadaşım. Onu çok severim. Beraber çok görüşmüşlüğümüz var. Hakkımızda hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

İŞTE DÜELLO SONUÇLARI;

Düelonun ilk tur eşleşmeleri şu şekilde:

Batuhan rahat bir şekilde 5-1'lik skorla Furkan'a karşı galip geldi.

Sercan Yıldırım geriden gelerek 5-4 skorla Yunus Emre Özden'e karşı kazandı.

Düellonun final eşleşmesinde Yunus Emre'ye 5-1 kaybeden Furkan adaya veda etti.

Furkan Kızılay takım arkadaşlarına şu sözlerle veda etti: "4,5 aydır mücadele ediyoruz. Son iki haftadır mental olarak gerçekten yorgundum. Erkek evlatlar annelerine düşkün olur ya, benim de annem buraya gelmeden önce biraz rahatsızdı. Annemi çok merak eder, özler oldum. Kız arkadaşımı özlüyorum, açım, her şey üst üste vurdu. Performasımda da zaten bir düşüş olmuştu ama bu sene burada olmaktan çok mutluyum. İzlerken çok merak ettiğim yarışmak istediğim Turabi'yle yarıştım. Hızını çok merak ettiğim bir Hilmi Cem vardı karşıda, eski şampiyon, onunla yarıştım. Kendimi denedim. Çok sevdiğim arkadaşlarım oldu. Buraya gelince insan ne söyleyeceğini bilmiyor. Babam, dayım, kız arkadaşım belki bana daha iyi neden mücadele etmedin diye kızacaklar ama emin olsunlar gerçekten terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Burası çok yorucu. Hakkım geçtiyse birine benden taraf olarak helal olsun. Benlik buraya kadardı."