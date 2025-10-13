Sürpriz Kutusu'ndaki adam öldü mü, Lemi Filozof yaşıyor mu?

2017 yılından bu yana TRT Çocuk ekranlarında çocuklara keyifli dakikalar yaşatan "Sürpriz Kutusu"nun yüzü olan Lemi Filozof için "hayatını kaybetti" yönünde yanlış paylaşımlar yapıldı. Zaman zaman benzer dedikoduların gündeme geldiği sosyal medyada, "Sürpriz Kutusu'ndaki sunucu öldü mü?" sorusu da kullanıcılar arasında hızla aratılmaya başlandı.

SÜRPRİZ KUTUSU LEMİ FİLOZOF ÖLDÜ MÜ?

13 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Lemi Filozof, 2017 yılından bu yana TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan Sürpriz Kutusu adlı programın sevilen sunucusu olarak tanınıyor. Çocuklarla kurduğu içten iletişim ve enerjik tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen başarılı sunucu hakkında son günlerde sosyal medyada asılsız "öldü" iddiaları dolaşıma girdi. Ancak bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Lemi Filozof'un herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor ve sosyal medya hesaplarından aktif olarak paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Zaman zaman benzer asılsız iddialar sosyal medyada gündem olsa da, ünlü sunucunun sağlığı yerinde ve Sürpriz Kutusu programındaki görevine devam ediyor.

LEMİ FİLOZOF KİMDİR?

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu olan Lemi Filozof, uzun süredir televizyon dünyasında aktif bir isim. TRT Çocuk ekranlarında 2017'den bu yana yayınlanan Sürpriz Kutusu programının sunuculuğunu üstlenen Lemi Filozof, samimi tarzı ve çocuklara yönelik sıcak yaklaşımıyla "Lemi Abi" olarak tanındı.

Sadece televizyon programlarıyla değil, oyunculuk kariyeriyle de dikkat çeken sanatçı, sahne performanslarıyla da adından söz ettiriyor. 2015 yazında ekranlara gelen Kalbim Ege'de Kaldı dizisinde rol alan Lemi Filozof, aynı zamanda Şaft Tiyatro ekibiyle Tatavla Sahne'de sahnelenen "Siz Tek Ben Hepiniz" adlı tiyatro oyununda performans sergiliyor.

Hakkında çıkan ölüm iddialarının tamamı asılsız olup, sanatçı kariyerine ve paylaşımlarına aynı tempoda devam etmektedir.

Sinema ve Televizyon Yapımları:

• Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları – 2025 (Kösteban)

• Ne Olacak Halim? – 2023

• İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi – 2018 (Murat)

• Hayat Sevince Güzel – 2016 (Osman Soylu)

• Kalbim Ege'de Kaldı – 2015 (Cabbar)

• Stajyer Mafya – 2014 (Ayhan)

• Şimdi Onlar Düşünsün – 2014 (Ersin)

• Mc Dandik – 2013 (Fiko)

• Dedemin Dolabı – 2012 (Yıldırım)

• Yerden Yüksek – 2011 (Taygun)

• Dürüye'nin Güğümleri – 2010 (Yaman)

• Kız Kaçıran – 2009 (Talih)

• Recep İvedik – 2008 (Fazıl)

• Hepimiz Birimiz İçin – 2008 (Emir)

• Emret Komutanım – 2008 (Sarı)

• Fırtınalı Aşk – 2007 (Emir Tekinsoy)

• Yasak Elma – 2007

• Ümit Milli – 2006 (Selman)

• Zümrüt – 2004 (Samet)

• Mihriban – 2002

• Aslı ile Kerem – 2002

• Tatlı Hayat – 2002

• Köçek – 2000

