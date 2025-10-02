SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP! Sumud filosu canlı nereden, nasıl izlenir?

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz'de seyreden Sumud Filosu'nun canlı takibi milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Filonun anlık konumu, hızı ve rotası nereden izlenir? İşte Sumud Filosu'nun canlı takip ekranına ulaşabileceğiniz bağlantı ve detaylar haberin devamında yer alıyor. Sumud filosu canlı nereden, nasıl izlenir?

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye doğru ilerleyişini canlı olarak takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://globalsumudflotilla.org/tracker/

HANGİ ÜLKEDEN KAÇ KİŞİ ALIKONULDU?

Küresel Sumud Filosu'nun Sözcüsü Saif Abukeshek, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD'li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

ALIKONULAN TÜRK AKTİVİSTLERİN 20'SİNİN İSMİ BELLİ OLDU

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali, Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

SON DAKİKA: İSRAİL ASKERLERİ FİLOYA BASKIN DÜZENLİYOR

Saat 22.00 sularında İsrail savaş gemileri, filodaki iki gemiye baskın düzenleyerek gemileri ve içindeki aktivistleri alıkoydu. Saat 23.00'te ise İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere el konulduğunu ve alıkonulan yolcuların İsrail'deki bir limana götürüldüğünü duyurdu.

Çok sayıda savaş gemisinin ablukaya aldığı Gazze Filosu, İsrail askerlerine aldırış etmeden rotasında ilerlemeye devam etti. İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında, savaş gemilerinden inen aktivistler can yeleklerini giydi ancak herhangi bir karşılık vermedi.

Gazze Filosu tarafından yapılan açıklamada, toplamda 30 gemiye el konulduğu, şu ana kadar 28'i Türk olmak üzere 200'den fazla kişinin İsrail askerlerince alıkonulduğu bildirildi.