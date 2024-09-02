Şule Aydın'ın kim olduğu, birçok kişinin ilgisini çekiyor ve hayatı ile kariyeri hakkında detaylı bilgi arayışında bulunuyor. Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra iletişim sektöründe sağlam bir temel oluşturan Aydın, gazetecilik kariyerine adım atmış ve bu alanda önemli bir yer edinmiştir. Peki, Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli?

ŞULE AYDIN KİMDİR?

Şule Aydın, Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olarak iletişim alanında güçlü bir akademik temel edindi. Mezuniyetinin ardından gazetecilik kariyerine adım atan Aydın, televizyon programlarında moderatörlük yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Şule Aydın, Halk TV ekranlarında "Şule Aydın ile Kayda Geçsin" Programını sunuyor. Salı 20:00'da Halk TV'de Canlı yayınlanıyor.

Şule Aydın