Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali
Yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünde su seviyesinin çekilmeye başladığı bildirilirken, sürücülerin güvenliği açısından yolun halen trafiğe kapalı olduğu belirtildi. Öte yandan yolun son hali dron ile görüntülendi.
- Yaklaşık 10 gün önce Antalya'da etkili olan sağanak yağış sonrası Konya-Antalya karayolunun bazı bölümleri sular altında kaldı.
- Konya-Antalya karayolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı ve sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.
- Yolun Konya istikametine doğru Gembos Ovası'na yakın noktadaki kısımda su seviyesi halen yüksek.
Yaklaşık 10 gün önce Antalya'da etkili olan sağanak yağış sonrası Konya-Antalya karayolunun bazı bölümleri sular altında kalmış, güvenlik gerekçesiyle yol ulaşıma kapatılmıştı.
YOL TRAFİĞE HALA KAPALI
Yetkililer, yoğun yağış nedeniyle yol platformunun su altında kaldığını ve sürücülerin can güvenliği için güzergahın trafiğe kapatıldığını açıkladı.
SÜRÜCÜLER ALTERNATİF YOLLARA YÖNLENDİRİLDİ
Bölgede özellikle düşük kotlu alanlarda su birikintilerinin oluştuğu, bu nedenle trafik akışının güvenli şekilde sağlanamadığı ifade edildi. Ulaşımın durdurulmasının ardından sürücüler alternatif yollara yönlendirilirken, trafik akışının Akseki ve Manavgat güzergahlarına kaydırıldığı bildirildi.
SU SEVİYESİ HALA YÜKSEK
Karayolları ekiplerinin suyun tahliyesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, suyun tamamen çekilmesinin ardından yol zemininde oluşabilecek hasarın da detaylı şekilde inceleneceği kaydedildi.
Yolun Konya istikametine doğru Gembos Ovası'na yakın noktadaki kısımda yolun su seviyesinin ise halen yüksek olduğu belirtildi.
SON HALİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan sular altında kalmasının ardından gündem olan yolun son hali dron ile görüntülendi.