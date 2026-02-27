Haberler

Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali Haber Videosunu İzle
Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünde su seviyesinin çekilmeye başladığı bildirilirken, sürücülerin güvenliği açısından yolun halen trafiğe kapalı olduğu belirtildi. Öte yandan yolun son hali dron ile görüntülendi.

  • Yaklaşık 10 gün önce Antalya'da etkili olan sağanak yağış sonrası Konya-Antalya karayolunun bazı bölümleri sular altında kaldı.
  • Konya-Antalya karayolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı ve sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.
  • Yolun Konya istikametine doğru Gembos Ovası'na yakın noktadaki kısımda su seviyesi halen yüksek.

Yaklaşık 10 gün önce Antalya'da etkili olan sağanak yağış sonrası Konya-Antalya karayolunun bazı bölümleri sular altında kalmış, güvenlik gerekçesiyle yol ulaşıma kapatılmıştı.

YOL TRAFİĞE HALA KAPALI

Yetkililer, yoğun yağış nedeniyle yol platformunun su altında kaldığını ve sürücülerin can güvenliği için güzergahın trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF YOLLARA YÖNLENDİRİLDİ

Bölgede özellikle düşük kotlu alanlarda su birikintilerinin oluştuğu, bu nedenle trafik akışının güvenli şekilde sağlanamadığı ifade edildi. Ulaşımın durdurulmasının ardından sürücüler alternatif yollara yönlendirilirken, trafik akışının Akseki ve Manavgat güzergahlarına kaydırıldığı bildirildi.

Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

SU SEVİYESİ HALA YÜKSEK

Karayolları ekiplerinin suyun tahliyesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, suyun tamamen çekilmesinin ardından yol zemininde oluşabilecek hasarın da detaylı şekilde inceleneceği kaydedildi.

Yolun Konya istikametine doğru Gembos Ovası'na yakın noktadaki kısımda yolun su seviyesinin ise halen yüksek olduğu belirtildi.

Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

SON HALİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan sular altında kalmasının ardından gündem olan yolun son hali dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin