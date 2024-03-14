Şükrü Erdem kimdir? CHP Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı ise Şükrü Erdem. Şükrü Erdem nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ŞÜKRÜ ERDEM KİMDİR?

Bursa'da 1959 yılında doğan Erdem, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına Mustafakemalpaşa'da eczacı ve serbest müteahhit olarak başladı. Aynı zamanda Mustafakemalpaşaspor'un başkanlığını yaptı. Siyasi kariyerine Doğru Yol Partisi'ne (DYP) üye olarak başladı. 1991 genel seçimlerinde DYP listesinden Bursa ikinci bölge milletvekili olarak seçildi. 1993 yılında Tansu Çiller hükümetinde, spordan sorumlu devlet bakanı olarak görev aldı. Ayrıca İngilizce diline hakimdir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.