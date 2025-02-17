Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı

İlk hamlesi resmi indirmek olmuştu! Belediye başkanı gözaltına alındı
İmamoğlu'ndan Lütfü Savaş'a yaylım ateşi: Hiçbir sözünü muhatap almam

CHP'den ihraç edilen ismi kameralar önünde topa tuttu

Sueda Uluca kimdir? Manifest grubu üyesi Sueda Uluca kaç yaşında, nereli?

Sueda Uluca kimdir? Manifest grubu üyesi Sueda Uluca kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manifest grubunun üyesi olan Sueda Uluca'nın hayatı merak konusu oldu. Sueda Uluca, müzik dünyasında önemli bir yer edinen Manifest grubunun üyelerinden biridir. Peki, Sueda Uluca kimdir? Manifest grubu üyesi Sueda Uluca kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Türkiye'nin yeni kız müzik grubu Manifest'in en dikkat çeken üyelerinden biri olan Sueda Uluca, güçlü sesi ve dans yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Peki, Sueda Uluca kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi bölümü okuyor? İşte Sueda Uluca'nın biyografisi ve kariyeri…

SUEDA ULUCA KİMDİR?

Sueda Uluca, 20 yaşında genç ve yetenekli bir sanatçıdır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, eğitimine Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü'nde devam etmektedir.

Küçük yaşlardan itibaren sanata ve sahne performanslarına ilgi duyan Uluca, yaklaşık 10 yıldır dansla ilgilenmekte ve 3 yıl boyunca dans eğitmenliği yapmıştır. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında katıldığı birçok yarışmada dereceler elde etmiştir.

Sueda Uluca kimdir? Manifest grubu üyesi Sueda Uluca kaç yaşında, nereli?Sueda Uluca

MANİFEST GRUBU KARİYERİ

Uluca, Big5 Türkiye yarışmasına katılarak yeteneklerini sergilemiş ve burada rakiplerini geride bırakarak finale kalan 12 isimden biri olmuştur. Finalde gerçekleştirdiği üç farklı performans sayesinde seçilen 6 üye arasına girerek Manifest grubunun bir parçası olmuştur.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Mesut'u terleten soru
img

Kabus büyüyor! Başkent'te hayatını kaybedenlerin sayısı 54 oldu
img

Ünlü peynir markasına yarım milyonluk ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
Hükümeti bile korku sardı! Real Madrid ligden komple çekilebilir

Hükümeti bile korku sardı! Real Madrid ligden çekiliyor
Yılın aşkında dikkat çeken yaş farkı! Tom Cruise ile Ana de Armas'ın o görüntüleri büyük ses getirdi

Yılın aşk bombasında dikkat çeken yaş farkı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.