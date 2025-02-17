Sueda Uluca kimdir? Manifest grubu üyesi Sueda Uluca kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin yeni kız müzik grubu Manifest'in en dikkat çeken üyelerinden biri olan Sueda Uluca, güçlü sesi ve dans yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Peki, Sueda Uluca kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi bölümü okuyor? İşte Sueda Uluca'nın biyografisi ve kariyeri…

SUEDA ULUCA KİMDİR?

Sueda Uluca, 20 yaşında genç ve yetenekli bir sanatçıdır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, eğitimine Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü'nde devam etmektedir.

Küçük yaşlardan itibaren sanata ve sahne performanslarına ilgi duyan Uluca, yaklaşık 10 yıldır dansla ilgilenmekte ve 3 yıl boyunca dans eğitmenliği yapmıştır. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında katıldığı birçok yarışmada dereceler elde etmiştir.

Sueda Uluca

MANİFEST GRUBU KARİYERİ

Uluca, Big5 Türkiye yarışmasına katılarak yeteneklerini sergilemiş ve burada rakiplerini geride bırakarak finale kalan 12 isimden biri olmuştur. Finalde gerçekleştirdiği üç farklı performans sayesinde seçilen 6 üye arasına girerek Manifest grubunun bir parçası olmuştur.