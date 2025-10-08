Televizyon ekranlarında yeteneğiyle dikkat çeken genç oyuncu Sude Zülal Güler, son dönemde Survivor Murat Ceylan ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geldi. Peki, bu kadar kısa sürede hem ekranlarda hem sosyal medyada adından söz ettiren Sude Zülal Güler kimdir? Survivor Murat Ceylan'ın sevgilisi Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR MURAT CEYLAN'IN SEVGİLİSİ SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Son dönemde Survivor Murat Ceylan'ın hayatındaki özel detaylar merak konusu oldu. Özellikle Survivor takipçileri, Murat Ceylan'ın sevgilisi Sude Zülal Güler'in kim olduğunu araştırıyor. Genç oyuncu, sadece ekranlarda değil sosyal medyada da dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Sude Zülal Güler'in kariyeri, yaşadığı şehir ve rol aldığı projeler hakkında bilinmeyenleri bu yazımızda derledik.

SUDE ZÜLAL GÜLER KAÇ YAŞINDA, SUDE ZÜLAL GÜLER NERELİ?

Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Henüz 24 yaşında olan genç oyuncu, Makedonya kökenli bir aileden gelmektedir. İstanbul'un sanat dolu atmosferinde büyüyen Güler, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duymuş ve bu tutkusunu profesyonel kariyere dönüştürmüştür.

SUDE ZÜLAL GÜLER HANGİ DİZİDE OYNADI?

Sude Zülal Güler, televizyon ve sinema kariyerine 2013 yılında "Çınar" dizisiyle adım atmıştır. Ardından birçok önemli yapımda rol alarak genç yaşına rağmen geniş bir tecrübe kazanmıştır. İşte Sude Zülal Güler'in rol aldığı dikkat çekici projeler:

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE YEŞİM KARAKTERİ

Gönül Dağı dizisinde Yeşim karakterini canlandıran Sude Zülal Güler, dizide Yeşim Somer olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizide Yeşim'in arabası bozulunca Gedelli'de tamirci araması ve Erkan'la tanışması, izleyiciye romantik ve heyecanlı sahneler sunuyor. Bu rolüyle Güler, televizyon izleyicisinin dikkatini çekmeyi başardı.

DİĞER DİZİ VE FİLM ROLLERİ

Mayıs Kraliçesi (2015-2016): Pınar rolüyle yardımcı oyuncu olarak ekranlarda.

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016): Ayşe Sultan karakteriyle Fox ekranlarında.

İsimsizler (2017): Biruske/Umay karakterleriyle Kanal D'de.

Şeref Sözü (2020): İsra Adabeyli başrolüyle Show TV'de.

Kazara Aşk (2021): Şimal Karadeniz rolüyle Star TV'de.

Gülümse Kaderine (2022): Yaren/Gülsün Güneş karakterleriyle Fox ekranlarında.

Tozluyaka (2022): Mavi Güneş rolüyle yardımcı oyuncu olarak.

Bir Sevdadır (2024): Yeşil Dağlıca karakteriyle başrol.

Zembilli (2025): Esma Selek karakteriyle ATV'de.









SİNEMA VE İNTERNET PROJELERİ

Keşif (2018): Esma karakteriyle beyaz perdede.

Öğrenci Evi (2021, Exxen): Esra karakteriyle başrol.

Rüzgarlı Pazar (Yakında): Büşra karakteriyle yardımcı oyuncu.

Sude Zülal Güler, hem televizyon hem sinema hem de dijital platformlarda aktif rol alarak çok yönlü bir kariyer inşa ediyor.

SURVİVOR MURAT CEYLAN VE SUDE ZÜLAL GÜLER'İN İLİŞKİSİ

Survivor Murat Ceylan ve Sude Zülal Güler'in birlikteliği, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İzleyiciler ve takipçiler, genç çiftin özel hayatını merak ediyor. Sude Zülal Güler'in kariyeri ve genç yaşına rağmen kazandığı başarılar, Murat Ceylan ile olan ilişkisini daha da merak uyandırıcı hâle getiriyor.