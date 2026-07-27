Melek Mosso sahnede coştu! Dans şovu geceye damga vurdu
Melek Mosso, Antalya Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde güçlü sesi, enerjik dansları ve sahne şovuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyiciler, sanatçının performansını uzun süre alkışladı.
Başarılı şarkıcı Melek Mosso, Antalya Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Kırmızı, iddialı sahne kostümüyle konsere çıkan Mosso, seslendirdiği sevilen şarkılarla dinleyicilerden büyük alkış aldı.
DANSIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Konser boyunca sahneyi bir an olsun boş bırakmayan Mosso, dans performansı ve enerjik sahne şovuyla dikkat çekti. Hareketli şarkılarda dansçılarıyla uyumlu bir performans sergileyen sanatçı, zaman zaman sahnenin önüne gelerek izleyicilerle de etkileşim kurdu.
UNUTULMAZ BİR GECE YAŞANDI
Sahne boyunca seyircinin alkışları eşliğinde performansını sürdüren Melek Mosso, güçlü vokali ve dinamik sahne enerjisiyle konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.