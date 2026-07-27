Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor

Ortadoğu'daki sıcak çatışma ikliminin ABD ve İran arasındaki siyasi manevralarla bir anlığına durulması petrolü düşürürken, akaryakıta indirim haberini de beraberinde getirdi.

Bölgedeki çatışmaların sürdüğü son günlerde akaryakıta üst üste zamlar gelmişti. En son 25 Temmuz tarihinde motorinin litre satış fiyatına 4.18 liralık bir zam yansımıştı.

Yansıtılan bu son artışın ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 78.49 lira seviyesine kadar çıktı.

TEMMUZ AYINDA 14 LİRALIK YÜKSELİŞ

Son zamla beraber motorin fiyatlarında temmuz ayının başından bu yana gerçekleşen toplam fiyat artışı yaklaşık 14 lirayı buldu.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR

İndirim öncesi güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.05 TL

Motorin litre fiyatı: 78.52 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.90 TL

Motorin litre fiyatı: 78.37 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.01 TL

Motorin litre fiyatı: 79.63 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.29 TL

Motorin litre fiyatı: 79.90 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL