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Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor

Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor
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ABD ile İran arasındaki sıcak çatışmanın durulmasıyla birlikte petrol fiyatları düşmeye başladı. Petroldeki düşüş, akaryakıtta indirimi de beraberinde getirdi. Bölgedeki çatışmaların sürdüğü son haftalarda akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmişti. Bu gece ise fiyatlarda indirim bekleniyor.

  • Ortadoğu'daki çatışma ortamının ABD-İran siyasi manevralarıyla durulması petrol fiyatlarını düşürdü.
  • Temmuz ayında motorin fiyatlarındaki toplam artış yaklaşık 14 lirayı buldu.
  • İndirim öncesi İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı 78.52 TL, benzin 67.05 TL, LPG 31.19 TL seviyesindeydi.

Ortadoğu'daki sıcak çatışma ikliminin ABD ve İran arasındaki siyasi manevralarla bir anlığına durulması petrolü düşürürken, akaryakıta indirim haberini de beraberinde getirdi.

Bölgedeki çatışmaların sürdüğü son günlerde akaryakıta üst üste zamlar gelmişti. En son 25 Temmuz tarihinde motorinin litre satış fiyatına 4.18 liralık bir zam yansımıştı. 

Yansıtılan bu son artışın ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 78.49 lira seviyesine kadar çıktı.

TEMMUZ AYINDA 14 LİRALIK YÜKSELİŞ

Son zamla beraber motorin fiyatlarında temmuz ayının başından bu yana gerçekleşen toplam fiyat artışı yaklaşık 14 lirayı buldu.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR

İndirim öncesi güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.05 TL

Motorin litre fiyatı: 78.52 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.90 TL

Motorin litre fiyatı: 78.37 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.01 TL

Motorin litre fiyatı: 79.63 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.29 TL

Motorin litre fiyatı: 79.90 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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