Beşiktaş'tan Salah'a rest

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için vites artırdı. Siyah-beyazlı yönetimin, 33 yaşındaki oyuncuya 24 saat süre verdiği belirtildi.

YILLIK KAZANCI 20 MİLYONU BULACAK

beIN Sports'un aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş, tecrübeli kanat oyuncusuna 2 yıllık bir sözleşme önerdi. Sözleşme şartlarında Salah'a yıllık 15 milyon Euro net maaş ve yaklaşık 4 milyon Euro tutarında performans bonusları teklif edildi. İmaj haklarına dair özel maddelerin de yer aldığı pakette, yıldız futbolcunun yıllık gelirinin bonuslarla birlikte 20 milyon Euro sınırına yaklaşacağı belirtildi.

TOPLAM MALİYET 40 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

Siyah-beyazlı kulübün Salah transferi için gözden çıkardığı toplam bütçenin 2 yıllık süreçte 40 milyon Euro’yu aşması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN SALAH'A 24 SAAT SÜRE

Teklifin iletilmesinin ardından Beşiktaş cephesi, Salah ve menajeri Ramy Abbas'tan gelecek nihai karara kilitlendi. Ttransfer görüşmelerinde önemli mesafe kateden siyah-beyazlı yönetim, oyuncu tarafına yanıt vermesi için Pazartesi akşamına kadar süre tanıdı. Mısırlı yıldıza verilen 24 saatlik geri sayım başladı.