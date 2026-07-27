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Beşiktaş'tan Salah'a rest

Beşiktaş'tan Salah'a rest
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Beşiktaş'ın Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a sunduğu sözleşme teklifinin mali detayları ortaya çıktı. Beşiktaş, sözleşme sonrası Salah'tan cevap beklemeye geçti ve Mısırlı yıldıza süre verdi.

  • Beşiktaş, Mohamed Salah'a 2 yıllık sözleşme kapsamında yıllık 15 milyon Euro net maaş ve 4 milyon Euro performans bonusu teklif etti.
  • Beşiktaş'ın Salah transferi için toplam bütçesi 2 yılda 40 milyon Euro'yu aşacak.
  • Beşiktaş, Salah ve menajerine Pazartesi akşamına kadar yanıt vermeleri için 24 saat süre tanıdı.

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için vites artırdı. Siyah-beyazlı yönetimin, 33 yaşındaki oyuncuya 24 saat süre verdiği belirtildi. 

YILLIK KAZANCI 20 MİLYONU BULACAK

beIN Sports'un aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş, tecrübeli kanat oyuncusuna 2 yıllık bir sözleşme önerdi. Sözleşme şartlarında Salah'a yıllık 15 milyon Euro net maaş ve yaklaşık 4 milyon Euro tutarında performans bonusları teklif edildi. İmaj haklarına dair özel maddelerin de yer aldığı pakette, yıldız futbolcunun yıllık gelirinin bonuslarla birlikte 20 milyon Euro sınırına yaklaşacağı belirtildi. 

TOPLAM MALİYET 40 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

Siyah-beyazlı kulübün Salah transferi için gözden çıkardığı toplam bütçenin 2 yıllık süreçte 40 milyon Euro’yu aşması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN SALAH'A 24 SAAT SÜRE

Teklifin iletilmesinin ardından Beşiktaş cephesi, Salah ve menajeri Ramy Abbas'tan gelecek nihai karara kilitlendi. Ttransfer görüşmelerinde önemli mesafe kateden siyah-beyazlı yönetim, oyuncu tarafına yanıt vermesi için Pazartesi akşamına kadar süre tanıdı. Mısırlı yıldıza verilen 24 saatlik geri sayım başladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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