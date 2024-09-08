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Şu anda yarıştığınız Kim Milyoner Olmak İster'deki hiçbir sorununun cevabını bilmeden hiçbir joker kullanmadan tüm soruları atıp tutturarak 5 milyon..

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8 Eylül Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Şu anda yarıştığınız Kim Milyoner Olmak İster'deki hiçbir sorununun cevabını bilmeden hiçbir joker kullanmadan tüm soruları atıp tutturarak 5 milyon lira kazanma ihtimali nedir? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 8 Eylül Sorusu Cevabı Nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Şu anda yarıştığınız Kim Milyoner Olmak İster'deki hiçbir sorununun cevabını bilmeden hiçbir joker kullanmadan tüm soruları atıp tutturarak 5 milyon lira kazanma ihtimali nedir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster?

ŞU ANDA YARIŞTIĞINIZ KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DEKİ HİÇBİR SORUNUNUN CEVABINI BİLMEDEN HİÇBİR JOKER KULLANMADAN TÜM SORULARI ATIP TUTTURARAK 5 MİLYON LİRA KAZANMA İHTİMALİ NEDİR?

Şu anda yarıştığınız Kim Milyoner Olmak İster'deki hiçbir sorununun cevabını bilmeden hiçbir joker kullanmadan tüm soruları atıp tutturarak 5 milyon lira kazanma ihtimali nedir?

A) 16.384'te 1 ihtimal

B) 262.144'te 1 ihtimal

C) 4.194.304'te 1 ihtimal

D) 67.108.864'te 1 ihtimal

Cevap: D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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