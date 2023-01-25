Strep A virüsü nedir? Strep A ölümcül mü, tedavisi var mı, belirtileri ne?

Strep A bakterisi kaynaklı enfeksiyonlarda yaşanan can kaybı artışı dünya çapında tedirginliğe yol açarken, Türkiye'de de ilk ölüm gerçekleşti. Peki, Strep A nedir? Strep A ölümcül mü, tedavisi var mı?

STREP A NEDİR?

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, Strep A'nın halk arasında beta enfeksiyonu olarak bilinen bakteri türü olduğunu söyledi. Taşkınoğlu, Strep A enfeksiyonun yeni bir enfeksiyon olmadığını, yıllardır mücadele edilen bir bakteri türü olduğunu belirterek, "Aslında 2014 yılından beri bu bakteri türünün bir salgın yapmasını bekliyorduk. Özellikle İngiltere'de 2018'de 'kızıl salgını' yapmıştı. Ciddi bir salgın bekliyorduk; fakat Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler streptokok enfeksiyonun da oluşmasını engelledi. Onun bir salgın haline gelmesini engelledi. Ne yazık ki, pandemi önlemleri ortadan kalkınca bakteri kendine bir alan buldu ve şu an ciddi bir salgın yaşıyoruz, Strep A enfeksiyonunu görüyoruz. Diğer üst solunum enfeksiyonlarından farklı bir bakteri. Virüs değil, bir bakteri ile mücadele ediyoruz. O yüzden elimizde antibiyotik gibi bir silahımız var. Tanısı konursa, antibiyotik ile rahatlıkla tedavi edebildiğimiz bir bakteri ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Taşkınoğlu, Strep A'nın kendine fırsat bulduğunda enfeksiyona neden olacağına dikkat çekerek, "Bakteri kendine daha da fırsat bulursa bu enfeksiyonu ilerletip, daha ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor. Alt solunum yolunu, cildi enfekte edebiliyor hatta daha da ilerleyip 'et yiyen bakteri' diye tabir edilen görüntüye sebep oluyor. Hatta kanda yerleşik tabloya sebep olursa 'toksik şok sendromuna' neden oluyor. Bu komplikasyonların sonucu da ölümle seyredebilen ciddi enfeksiyonlar olarak kabul ediliyor. Aslında bu enfeksiyonlar 100 binde 1 ancak görülür, çok sık görülen enfeksiyon değil; ancak vaka sayısı arttıkça tabii ki komplikasyon riski de artıyor. O yüzden de daha sık ölümler görülebilir. İngiltere'de 2014 yılından beri ciddi bir salgın bekleniyordu. 2020'de bu salgın biraz ötelendi; şimdi onu yaşıyorlar. Sadece İngiltere'de değil başka ülkelerden de mesela Kanada'dan ölüm haberleri alıyoruz" dedi.