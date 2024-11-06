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Spotify Wrapped 2024 ne zaman?

Spotify Wrapped 2024 ne zaman?
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Yıl sonunun gelmesiyle birlikte müzikseverlerin merakla beklediği anlardan biri Spotify Wrapped 2024 geliyor. Peki, Spotify Wrapped 2024 ne zaman?

Spotify Wrapped, müzik hayranları arasında yıl boyunca dinleme trendlerini internet üzerinden paylaşma geleneği haline geldi. 2018'den beri her yıl, en sevdiğimiz parçaları, sanatçıları ve türleri vurgulayan Spotify'ın yıllık özetini heyecanla bekleniyor. Peki , Spotify Wrapped 2024 ne zaman?

GEÇE YIL NE ZAMAN YAYINLANMIŞTI?

Spotify, Spotify Wrapped 2024 için henüz resmi bir tarih vermedi ancak geçmiş sürümlere bakıldığında en son 30 Kasım 2023 tarihinde yayımlandığı görülüyor.

Tüm bunların yanı sıra platformdan bazı bildirimler alan kullanıcılar Wrapped'ın çok yakında kullanıcılara sunulacağını gösteriyor.

SPOTİFY WRAPPED 2024 NE ZAMAN?.

Yılın sonuna yaklaşırken müzik tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği anlardan biri daha yaklaşıyor: Spotify Wrapped 2024. Dinleyicilerin yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, favori sanatçıları ve türleri ortaya koyan bu yıllık rapor, sosyal medyada büyük bir ilgi görüyor. Milyonlarca kullanıcı, Spotify Wrapped sonuçlarını paylaşarak kendi müzik serüvenlerini yansıtıyor

Spotify Wrapped çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde kullanıcılara "2024 neredeyse tamamlandı, Wrapped'e hazır olmak için uygulamayı güncelleyin" ifadelerinin yer aldığı bir bildirim gönderildi.

Spotify Wrapped 2024 ne zaman?

15 KASIM SON TARİH

Şirket, Spotify sayfası olan sanatçıları 15 Kasım'a kadar yeni bir klip yükleyerek Wrapped 2024 deneyimine hazırlanmaya teşvik ediyor. Spotify sanatçılara, "Sizi tüm yıl boyunca tekrar tekrar dinleyen hayranlarınızla doğrudan konuşun. Ana Wrapped veri hikayesinde ve en önemli hayranlarınız için bir Wrapped video akışında yer alma fırsatı için 30 saniyeden kısa bir klip kaydedin," diyor. Klip gönderimi için son tarih 15 Kasım, bu nedenle Wrap bundan önce yayınlanmayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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