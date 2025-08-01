Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? - SON DAKİKA

1 Ağustos 2025 Cuma günü Spotify kullanıcıları sabah saatlerinden itibaren uygulamada erişim sorunları yaşamaya başladı. Müzik dinleme, giriş yapma ve içerik görüntüleme gibi işlemlerde yaşanan aksaklıklar, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaşanan teknik sorunların ardından "Spotify çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusu hem kullanıcılar hem de dijital medya platformlarında merak konusu oldu. Peki, Spotify neden açılmıyor, yaşanan erişim sorunu ne kadar sürecek? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar ve gelişmeler…

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

1 Ağustos 2025 Cuma günü, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify uygulamasında yaşanan erişim problemleri, kısa sürede gündem oldu. Özellikle öğleden sonra saatlerinde birçok kullanıcı, uygulamaya giriş yapamama, şarkıların çalmaması ve içeriklerin yüklenmemesi gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Spotify çöktü mü

Geçtiğimiz saatlerde Spotify hakkında yapılan kesinti bildirimlerinde gözle görülür bir artış yaşandı. Uygulamanın hiç açılmaması, hesaplara ulaşılamaması ve oynatma hataları, hem mobil hem masaüstü sürümlerde ortak sorunlar arasında yer aldı.

Henüz Spotify cephesinden konuya dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak önceki benzer durumlarda olduğu gibi, teknik ekibin arka planda erişim sıkıntısını çözmek için çalışmalar yürüttüğü tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda kullanıcıların uygulamayı yeniden başlatmasını, güncellemeleri kontrol etmesini ya da farklı bir cihazdan denemesini tavsiye ediyor.

İşte, son 24 saatte bildirilen Spotify kesintileri…

24 saatte bildirilen Spotify kesintileri