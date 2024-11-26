Sphynx kedi yasaklandı mı? Sphynx cinsi kedi sahiplenmek neden yasaklandı?

Sphynx kedi yasaklandı mı ve Sphynx kediler neden tüysüz olduğu merak ediliyor. Sphynx kedilerin özellikleri ve bakımları sahiplenecek olan birçok kişi tarafından araştırılıyor. Sphynx kedi yasaklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

SPHYNX KEDİ YASAKLANDI MI?

Hollanda, 1 Ocak 2026 itibarıyla Scottish Fold ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplenilmesini yasaklama kararı aldı. Yasak, yalnızca yeni sahiplenmeleri kapsarken, mevcut sahipler için belirli şartlar getirildi.

Genetik Sorunlar ve Sağlık Riskleri Scottish Fold kedileri, kulaklarının kıvrılmasına neden olan genetik mutasyon nedeniyle eklem ve kıkırdak problemleri yaşamaya yatkındır. Bu durum, kulak, bacak ve kuyruk bölgelerinde ağrıya yol açar. Sphynx kedileri ise tüysüz yapıları nedeniyle hastalıklara karşı daha savunmasızdır. Tüy ve bıyık eksikliği çevresel algılarını zayıflatırken, cilt problemleri ve soğuk havalara karşı aşırı hassasiyet gibi sorunlara neden olur.

SPHYNX CİNSİ KEDİ SAHİPLENMEK NEDEN YASAKLANDI?

Yasak ve Şartları Yasak, yalnızca yeni sahiplenme durumlarını kapsayacak. Mevcut sahipler kedilerini tutabilecek ancak bu kedilerin çip takılarak kayıt altına alınması zorunlu olacak. Ayrıca, bu tür kedilerin kedi yarışmalarına ve gösterilere katılmaları da yasaklanacak.

Bu düzenleme, genetik bozukluklardan kaynaklanan sağlık sorunlarını önlemek ve hayvan refahını artırmak amacıyla hayata geçirildi.