Üye Girişi
Haberler

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH EKRANI! Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl, nereden yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH EKRANI! Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl, nereden yapılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl ve nereden yapılır? sorusunun cevabı araştırılıyor. Sizler için sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci hakkında bilgilere yer verdik. Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı ve detayları haberimizde yer alıyor.

Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl, nereden yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci ile ilgili detaylı bilgi arayan adaylar için, sürecin adımları ve tercihlerin nereden yapılacağına dair tüm ayrıntılar burada yer alıyor. 2024 yılında yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tercih süreci başladı. Adaylar, başvurularını MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) veya e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl, nereden yapılır? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHİ NASIL YAPILIR?

MEB'in sözleşmeli öğretmen alımı sürecine göre, tercihlerin yapılmasının ardından atamalar gerçekleştirilecek ve sonuçlar yine MEB tarafından duyurulacak. Atama sonuçlarının ardından adaylar, görev yerlerinde göreve başlamak üzere hazırlıklarını tamamlayacaklar. Adayların tercih işlemleri sırasında rehberlik alabilmesi için, MEB'in yayınladığı kılavuzdaki detayları dikkatlice incelemeleri önerilmektedir. Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI! Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl, nereden yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHİ NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı

 Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

Konserler, incelemeler derken Ankara için son anket geldi
Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş ölüm sebebi nedir? MASTERCHEF KOÇ YUMURTASI TARİFİ! Koç yumurtası nasıl yapılır, Koç yumurtası malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! MASTERCHEF TUZLAMA ÇORBASI TARİFİ! Tuzlama çorbası nasıl yapılır, Tuzlama çorbası malzemeleri neler? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı izleme linki! Real Madrid-Anadolu Efes maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı şifresiz mi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta kim potada? Masterchef 14 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beykoz Belediyesi hangi parti? Alaattin Köseler kimdir, kaç yaşında ve nereli? BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.