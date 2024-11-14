SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH EKRANI! Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl, nereden yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl, nereden yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci ile ilgili detaylı bilgi arayan adaylar için, sürecin adımları ve tercihlerin nereden yapılacağına dair tüm ayrıntılar burada yer alıyor. 2024 yılında yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tercih süreci başladı. Adaylar, başvurularını MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) veya e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik tercihi nasıl, nereden yapılır? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHİ NASIL YAPILIR?

MEB'in sözleşmeli öğretmen alımı sürecine göre, tercihlerin yapılmasının ardından atamalar gerçekleştirilecek ve sonuçlar yine MEB tarafından duyurulacak. Atama sonuçlarının ardından adaylar, görev yerlerinde göreve başlamak üzere hazırlıklarını tamamlayacaklar. Adayların tercih işlemleri sırasında rehberlik alabilmesi için, MEB'in yayınladığı kılavuzdaki detayları dikkatlice incelemeleri önerilmektedir. Tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHİ NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ