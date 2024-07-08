Sosyal Demokrat Halkçı Parti nedir? Sosyal Demokrat Halkçı Parti neden kapatıldı, siyasi görüşü ne?

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SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ NEDİR?

Kısaltması "SHP" olan bu parti, Halkçı Parti ve Sosyal Demokrasi Partisi'nin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Halkçı Parti, 2 Kasım 1985 tarihli kurultayında adını ve logosunu Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak değiştirmiştir. 3 Kasım 1985 tarihinde Sosyal Demokrasi Partisi'nin kendini feshedip S Hp'ye katılmasıyla parti son halini almıştır.

SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ NEDEN KAPATILDI?

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 12 Eylül Darbesi'nden sonra kapatılan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oylarını toparlamak amacıyla kurulmuş bir siyasi partidir. 2010 yılında Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile birleşerek varlığı sona erdirmiştir.

SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ SİYASİ GÖRÜŞÜ NE?

Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP), SODEP ile HP'nin oylarına talip olmuştu. 1960'lı yıllardan itibaren sosyal demokrasinin temsilcisi olan SHP, ekonomide karma ekonomiyi destekleyip, piyasa ekonomisine de sıcak bakmıştır.

Özelleştirmeye her zaman mesafeli duran SHP, Türkiye'deki sosyal demokrat kesimin sözcüsü olmuş, emekçi vatandaşların haklarını gözetmiştir. Kürt sorunu konusunda daha özgürlükçü ve ılımlı bir yaklaşım sergileyen SHP, bu nedenle bazıları tarafından eleştirilmiştir. Ancak, tek başına iktidar olamaması programını tam anlamıyla uygulamasına engel olmuştur.

SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ GENEL BAŞKANLARI:

Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) genel başkanlarını geçmişten günümüze sıralayacak olursak şöyle: