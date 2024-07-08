Üye Girişi
Haberler

Sosyal Demokrat Halkçı Parti nedir? Sosyal Demokrat Halkçı Parti neden kapatıldı, siyasi görüşü ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Demokrat Halkçı parti başkanı kim? Sosyal Demokrat Halkçı parti ne zaman kuruldu? Sosyal Demokrat Halkçı parti neden kapatılmıştı? Sosyal Demokrat Halkçı parti nedir? Sosyal Demokrat Halkçı parti Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son açıklama ile gündemde araştırılan konulardan. Peki Sosyal Demokrat Halkçı parti ideolojisi ne?

Sosyal Demokrat Halkçı parti ideolojisi ne? Sosyal Demokrat Halkçı parti nedir? Sosyal Demokrat Halkçı parti başkanı kim? Sosyal Demokrat Halkçı parti siyasi görüşü ne? Sosyal Demokrat Halkçı parti neden, ne zaman kapatıldı sorularının cevapları tüm detaylarıyla haberimizde…

SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ NEDİR?

Kısaltması "SHP" olan bu parti, Halkçı Parti ve Sosyal Demokrasi Partisi'nin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Halkçı Parti, 2 Kasım 1985 tarihli kurultayında adını ve logosunu Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak değiştirmiştir. 3 Kasım 1985 tarihinde Sosyal Demokrasi Partisi'nin kendini feshedip S Hp'ye katılmasıyla parti son halini almıştır.

SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ NEDEN KAPATILDI?

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 12 Eylül Darbesi'nden sonra kapatılan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oylarını toparlamak amacıyla kurulmuş bir siyasi partidir. 2010 yılında Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile birleşerek varlığı sona erdirmiştir.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti nedir? Sosyal Demokrat Halkçı Parti neden kapatıldı, siyasi görüşü ne?

SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ SİYASİ GÖRÜŞÜ NE?

Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP), SODEP ile HP'nin oylarına talip olmuştu. 1960'lı yıllardan itibaren sosyal demokrasinin temsilcisi olan SHP, ekonomide karma ekonomiyi destekleyip, piyasa ekonomisine de sıcak bakmıştır.

Özelleştirmeye her zaman mesafeli duran SHP, Türkiye'deki sosyal demokrat kesimin sözcüsü olmuş, emekçi vatandaşların haklarını gözetmiştir. Kürt sorunu konusunda daha özgürlükçü ve ılımlı bir yaklaşım sergileyen SHP, bu nedenle bazıları tarafından eleştirilmiştir. Ancak, tek başına iktidar olamaması programını tam anlamıyla uygulamasına engel olmuştur.

SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ GENEL BAŞKANLARI:

Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) genel başkanlarını geçmişten günümüze sıralayacak olursak şöyle:

  1. Aydın Güven Gürkan (1985-1986)
  2. Erdal İnönü (1986-1993)
  3. Murat Karayalçın (1993-1995)
Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Güven Gürkan Murat Karayalçın Erdal İnönü Shp HP Gündem Eğitim Politika Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

 Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Bakmadan Geçme

Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 8-9 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Dinazor Avı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dinazor Avı filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Kırık kalp sendromu nedir? Kırık kalp sendromunun belirtileri neler, nasıl geçer? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Ciro Immobile kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Ciro Immobile nereli, kaç yaşında? Panama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Panama filmi ne zaman, nerede çekildi? Yıldızlararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yıldızlararası filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Sosyal Demokrat Halkçı Parti nedir? Sosyal Demokrat Halkçı Parti neden kapatıldı, siyasi görüşü ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Mücahit Can Akçay kimdir? Mücahit Can Akçay hangi takımda oynuyor?
ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title