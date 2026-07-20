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Son halini ağlayarak paylaştı! Hakkında imza toplanmış

Son halini ağlayarak paylaştı! Hakkında imza toplanmış Haber Videosunu İzle
Son halini ağlayarak paylaştı! Hakkında imza toplanmış
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Geçirdiği revizyon ameliyatının ardından son halini sosyal medya hesabından paylaşan Didem Ceran, bu kez gözyaşları içerisinde açıklama yaptı. Ceran, hakkında CİMER’e şikayet edilmesi için imza toplandığını öne sürdü.

  • Didem Ceran, yüz rekonstrüksiyon operasyonu sonrası revizyon ameliyatı oldu.
  • Ceran, Kore'de ameliyat sonrası taksi bulamadığı için yürümek zorunda kaldığını açıkladı.
  • Ceran, hakkında CİMER'e şikayet için imza toplandığını iddia etti.

Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, son dönemde geçirdiği yüz operasyonlarıyla adından söz ettiriyor. Daha önce yaşadığı estetik komplikasyonlarının ardından tedavi için Kore’ye giden Ceran, burada kapsamlı bir yüz rekonstrüksiyon operasyonu geçirmişti. İyileşme süreci devam eden fenomen isim, kısa süre önce revizyon amacıyla yeniden ameliyat oldu.

Revizyon operasyonunun ardından sosyal medya hesabından yeni görüntülerini paylaşan Ceran’ın yüzündeki şişlik ve morluklar dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda takipçisi sağlık durumu hakkında yorum yaptı.

Ceran, sosyal hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise ameliyat sonrası neden yürümek zorunda kaldığını da anlattı. Güney Kore’de yabancıların sokaktan kolayca taksi çeviremediğini, yabancılar için ayrı bir uygulama kullanılması gerektiğini belirten Ceran, “Ben ameliyattan yeni çıkmıştım, gözlerim ekranı görmediği için uygulamayı kullanamadım. Bu yüzden yürümek zorunda kaldım. Hala ‘Niye taksiye binmedin?’ demeyin.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan Ceran, sosyal medyada yapılan bazı yorumlardan duyduğu rahatsızlığı da gizlemedi. Kendisi hakkında CİMER’e şikayet edilmesi için imza toplandığını öne süren eski yarışmacı, paylaşımlarının yalnızca tedavi sürecini merak eden takipçilerini bilgilendirmek amacı taşıdığını söyledi.

Gözyaşları içinde konuşan Ceran, “Ben sadece yaşadığım süreci paylaşmak istedim. Kimseyi rahatsız etmek gibi bir amacım yoktu. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullanarak, bundan sonraki süreçte daha az paylaşım yapacağı sinyalini verdi.

Kaynak: Haberler.com
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