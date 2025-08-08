SON DEPREMLER! 8 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Vatandaşlar, son depremler bilgisini dakika dakika takip etmek istiyor. 8 Ağustos tarihli son depremler akışında büyüklük, derinlik, merkez üssü ve saat bilgisi yer alıyor. AFAD ve Kandilli son depremler sayfaları gün içinde defalarca yenilendiği için veriler anlık değişebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara veya deprem kuşağındaki diğer iller için son depremler sorgusu gündeme geliyor. Peki, Bugün deprem mi oldu, nerede oldu? İstanbul, İzmir, Ankara son depremler!

DEPREM Mİ OLDU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusu, özellikle deprem kuşağında yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde zaman zaman hissedilen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesiyle anlık olarak takip edilebiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlerle ilgili en güncel bilgileri vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Bölgesel ölçekte yapılan sismik analizlerle hazırlanan listede, son 500 deprem verisi resmi internet sitesinde erişime açık şekilde yayınlanıyor.

AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi aracılığıyla Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak takip ediyor. AFAD, son dakika gelişmelerini kamuoyuyla paylaşarak vatandaşlara güncel deprem bilgilerini hızlı bir şekilde ulaştırıyor.

