SON DEPREMLER! 5 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler kısa sürede kamuoyunun gündemine oturdu. Farklı bölgelerde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açarken, sosyal medyada "deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı. Resmî kurumların yaptığı açıklamalar, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak oluşan belirsizliklerin giderilmesine yardımcı oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat boyunca izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, kurumların gelişmiş veri merkezlerinde anlık olarak analiz edilip kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor. Her iki kurumun paylaştığı "son depremler" listesi, vatandaşların güncel verilere kolayca erişmesini sağlarken, uzmanlar için de önemli bir değerlendirme kaynağı niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından düzenli olarak yayımlanan deprem listelerinde, sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler yer alıyor. Bu veriler, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlarken, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesine katkıda bulunuyor. AFAD ayrıca, yıl boyunca afet farkındalığını artırmak amacıyla eğitim, tatbikat ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

05 KASIM 2025'TE DEPREM Mİ OLDU?

05 Kasım 2025 Çarşamba sabahı Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde hissedilen sarsıntılar, kısa süreli endişeye neden oldu. Vatandaşlar, meydana gelen depremlerin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sayfalarına yöneldi. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları kısa sürede gündem olurken, kurumlar güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

AFAD ve Kandilli tarafından yapılan açıklamalarda, meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne ilişkin teknik bilgiler aktarıldı. Yetkililer, vatandaşlara yalnızca resmî kurumların duyurularını takip etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı "Son Depremler" listesi, Türkiye genelinde gerçekleşen sarsıntılara dair en güncel verilere erişim imkânı sunarken, uzmanların risk analizlerinde de önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor.