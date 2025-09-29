Haberler

SON DEPREMLER! 29 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son duyurularına göre, bugün bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü vatandaşların merakını çekerken, gelişmeler kamuoyunda yoğun ilgi gördü. Yetkili kurumlardan gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, son depremler! 29 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken bu sarsıntı, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Depreme ilişkin tüm detaylar ve resmi açıklamalar haberimizin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor. Son depremler! 29 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de gerçekleşen depremleri anlık olarak izleyip topladığı verileri düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin resmi web sitesi üzerinden en güncel deprem bilgilerine ulaşabilir ve son 500 depreme ilişkin ayrıntılı kayıtlara kolaylıkla erişebilirler.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri kesintisiz olarak 7/24 takip etmekte ve topladığı verileri düzenli biçimde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra, AFAD toplumda afet bilincini artırmak amacıyla eğitim programları, seminerler ve bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.

29 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de gerçekleşen depremleri anlık olarak izleyip elde ettikleri verileri hızlı, doğru ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Bu iki kurum, sadece bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmayıp, toplumsal afet farkındalığını artırmak amacıyla eğitim programları, tatbikatlar ve bilgilendirme etkinlikleri de düzenlemektedir.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
