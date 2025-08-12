Son depremler! 12 Ağustos bugün deprem oldu mu? SON DAKİKA! İstanbul'da az önce nerede deprem oldu, şu an deprem mi oldu?

Son depremler listesi, vatandaşların her gün yakından takip ettiği konuların başında geliyor. "12 Ağustos bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre belli oldu.

Deprem takibini yapan kullanıcılar, "Son dakika deprem oldu mu?" sorusuna güncel verilerle yanıt arıyor. Türkiye'de deprem riski yüksek olduğu için 12 Ağustos son depremler listesi her gün düzenli olarak kontrol ediliyor. Bugün yaşanan sarsıntıların büyüklüğü ve merkez üssü bilgileri haberimizin devamında yer alıyor. Peki, 12 Ağustos bugün deprem oldu mu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son depremler! 12 Ağustos bugün deprem oldu mu?

