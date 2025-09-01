Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü, gün boyunca kamuoyunun yoğun ilgisini çekti. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor. SON DEPREMLER! 1 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık takip ederek elde ettiği verileri kamuoyuna düzenli şekilde duyurmaktadır. Özellikle yerel çapta hissedilen sarsıntılar hakkında güncel bilgiler sunan kurum, resmi internet sitesinde son 500 depremin detaylarını paylaşarak vatandaşların güvenilir bilgiye erişimini sağlamaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık izleyip elde ettiği verileri hızlı ve güvenilir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Modern teknolojik altyapısıyla depremleri eş zamanlı analiz eden kurum, afet farkındalığını artırmayı ve toplumun hazırlıklı olmasını sağlamayı hedeflemektedir.

1 Eylül 2025 DEPREM OLDU MU?

