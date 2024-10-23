SON DAKİKA: YAYIN YASAĞI! TUSAŞ haberlerine yayın yasağı mı getirildi?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ) ile ilgili çıkan haberlere yayın yasağı getirilip getirilmediği tartışmalara yol açtı. Tusaş, Türkiye'nin savunma sanayisi açısından kritik bir rol oynayan, özellikle yerli ve milli projelerle dikkat çeken bir kurumdur. Yakın tarihte yaşanan olaylar ve bazı güvenlik endişeleri nedeniyle, Tusaş'a yönelik haberler üzerinde bir yayın yasağının uygulanıp uygulanmadığı halk arasında merak ediliyor. Peki, TUSAŞ haberlerine yayın yasağı mı getirildi?

TUSAŞ HABERLERİNE YAYIN YASAĞI MI GETİRİLDİ?

RTÜK Başkanı Şahin yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır." ifadelerini kullandı.