Son Dakika: Depremde kaç bina yıkıldı? AFAD Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç?

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.4'lük deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle 76 vatandaşımız hayatını kaybetti, 440 vatandaşımız yaralandı. Depremde kaç bina yıkıldı? AFAD Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç?

7.4'lük deprem 10 kentimizde yıkıma neden oldu! İşte il il son durum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı. Peki, Depremde kaç bina yıkıldı? AFAD Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç? İşte detaylar haberimizde...

KAÇ BİNA YIKILDI? DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.

SON DAKİKA AFAD AÇIKLAMASI

AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD KAHRAMANMARAŞ AÇIKLAMASI

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." açıklamasında bulundu.

Afad tarafında yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." denildi.

DİYARBAKIR 6 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: "(Depremde) 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı."

OSMANİYE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

MALATYA 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

ŞANLIURFA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "(Depremde) Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı." dedi.