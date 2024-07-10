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SON DAKİKA: Deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

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Temmuz'da ülkemizde yaşanan depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı. Küçük çaplı depremlerin yanı sıra tedirgin edici sarsıntılar da yaşandı. Peki, Deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi 10 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

SON DAKİKA: Deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SON DAKİKA: Deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kandilli Rasathanesi Kandilli Deprem AFAD Doğal Afetler 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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