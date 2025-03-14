SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 14 Mart Cuma bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

14 Mart 2025 Cuma günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif ve orta şiddette depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, 14 Mart 2025 Cuma günü nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli anlık depremler SON DAKİKA

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Konya'da 14 Mart 2025 tarihinde saat 14:44'te meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında panik yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 11.62 kilometre olarak ölçüldü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak kaydetti.

Konya'da deprem mi oldu son dakika

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler