SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 14 Ağustos en son deprem nerede oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Az önce deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika şu anda meydana gelen deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre son depremler listesi paylaşıldı. Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 14 Ağustos en son deprem nerede oldu?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ölçümlerine göre bugün saat 04.54'te Hatay Yayladağı'nda 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SİVAS'TA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Sivas'ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Az önce deprem mi oldu?