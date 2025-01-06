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Sömestr tatili ne zaman 2025? 15 tatil (yarıyıl tatili) hangi tarihte başlıyor?

Sömestr tatili ne zaman 2025? 15 tatil (yarıyıl tatili) hangi tarihte başlıyor?
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Okullar ne zaman tatil? Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tatil takvimiyle ara tatil tarihleri netleşti. Yılın ikinci ara tatili nisan ayında yapılacak. Mart ayında başlayacak olan bu tatilin detaylarını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler, MEB takvimine göz atıyor. Peki, 15 tatil (yarıyıl tatili) hangi tarihte başlıyor?

Sömestr tatili ne zaman 2025? Nisan ayı yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve veli, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı ara tatil takvimine dair detayları öğrenmek istiyor. Ara tatil ne zaman 2025? 15 tatil (yarıyıl tatili) hangi tarihte başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2025?

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayıp 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona ererek tamamlanacak.

Sömestr tatili ne zaman 2025? 15 tatil (yarıyıl tatili) hangi tarihte başlıyor?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2025?

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonları dahil toplam 9 gün sürecek tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. Bu tatil dönemi, öğrenciler için dinlenme fırsatı sunarken, eğitim-öğretim yılı planlaması doğrultusunda derslere kaldıkları yerden devam edecekler.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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