Somali Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesinin kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü

Müge Anlı, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun ölümüne neden olduğu Yunus Emre Göçer'in eşinin programa kabul edilmediği söylentisini yalanlayarak "Beni kuryelere karşı hedef mi göstermeye çalışıyorsunuz? Bu nasıl bir geri zekalılık? Ya zekanız geri ya da vicdan yoksunuz" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e aracıyla çarparak ölümüne neden oldu. Göçer'in ailesinin cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurduğu ancak kabul edilmediği ileri sürüldü. Programında aileyi reddettiği iddiasını yalanlayan Müge Anlı, ateş püskürdü.

Hakkındaki iddiaya canlı yayında cevap vererek zehir zemberek ifadeler kullanan Müge Anlı, "Biliyorsunuz bir trafik kazası oldu, ben de haberlerde izledim. Bir motokuryeye araç çarpıyor ve o çarpan kişinin Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bir haber yapmışlar; o aile bana gelmek istemiş, ben kabul etmemişim. Lütfen önce biraz insan olun, vicdanlı olun, ondan sonra haber yapın. Faili belli, vuranı belli, adı belli, sanı belli. Ben burada neyi araştıracağım sorması ayıp? Bu programın anlamı ne? Herkes gündeme gelmeye çalışıyor. Gündeme gelmenin de en kolay yolu ben oldum. Biraz da vicdanlı olun ya. Ben hayatta neden geri durmuşum ya? Ben bir şey yapmak isteyeceğim ve biri beni arayıp 'Yapma' diyecek. Bana diyecek yani... Beni kuryelere karşı hedef mi göstermeye çalışıyorsunuz? Bu nasıl bir geri zekalılık? Ya zekanız geri ya da vicdan yoksunuz. Lütfen ya, beni de her şeyde ortaya atmayın. Benim her şeye verilecek cevabım var ama muhatap olmak istemiyorum. Armağan Çağlayan benim bin yıllık dostum ya.