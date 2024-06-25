Üye Girişi
Haberler

Soma nerede? Soma hangi ile, nereye bağlı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afad Soma ilçesinde, saat 01.36'da, 10.24 kilometre derinlikte, 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 12 kilometre derinlikte ve 5 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Peki, Soma nerede? Soma hangi ile, nereye bağlı?

Soma ilçesinde saat 01.36'da meydana gelen deprem, AFAD tarafından 10.24 kilometre derinlikte ve 4.8 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 12 kilometre derinlikte ve 5 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Soma nerede? Soma hangi ile, nereye bağlı?

SOMA NEREDE?

Soma, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde bulunan Manisa ilinin ilçelerinden biridir.

Soma, Yunt Dağı silsilesinin eteklerine kurulmuştur. Savaştepe fay hattı da denilen ve Balıkesir'in Pamukçu beldesinden başlayıp Bergama'ya kadar uzanan Türkiye'nin en aktif fay hatlarından birinin üstündedir. Soma'nın tahin helvası, cevizli lokumu meşhurdur ve maden ocakları ile tanınır.Linyit kömürü bulunan birçok maden vardır.

Manisa ilinin kuzey kapısıdır. Kuzeyden, Balıkesir'in Savaştepe ve İvrindi ilçelerine komşudur. Güneyinde Manisa'nın Akhisar ilçesinin Akhisar belediyesi, doğusunda Kırkağaç ilçesi bulunur da Manisa'yı bir başka ile daha komşu eder. Soma, batısındaki Kınık ve Bergama ilçeleri ile İzmir'e 135 kilometre mesafedeki Soma'nın ilçe merkezi, Kırkağaç-Kınık-Savaştepe karayollarının kavşak noktasında ve Bergama-Akhisar kara yolu ile İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Sahip olduğu iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağmurlu geçer. Yeni yapılan İstanbul - Balıkesir - İzmir otoyolu Soma'dan geçmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kandilli Rasathanesi Deprem AFAD Soma Doğal Afetler 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran 'şeriat' sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması

 Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Bakmadan Geçme

Soma nerede? Soma hangi ile, nereye bağlı? SOMA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! 25 Haziran Salı Soma'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? #128680 MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! 25 Haziran Salı Manisa'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! 25 Haziran Salı İzmir'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3. Dünya savaşı mı çıkıyor, Hakan Fidan ne dedi? Fenerbahçe hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak 2024-25? 25 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Petrolul Ploieşti hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? 25 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 24 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 25 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti

Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title