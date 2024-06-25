Soma nerede? Soma hangi ile, nereye bağlı?

Soma ilçesinde saat 01.36'da meydana gelen deprem, AFAD tarafından 10.24 kilometre derinlikte ve 4.8 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 12 kilometre derinlikte ve 5 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Soma nerede? Soma hangi ile, nereye bağlı?

SOMA NEREDE?

Soma, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde bulunan Manisa ilinin ilçelerinden biridir.

Soma, Yunt Dağı silsilesinin eteklerine kurulmuştur. Savaştepe fay hattı da denilen ve Balıkesir'in Pamukçu beldesinden başlayıp Bergama'ya kadar uzanan Türkiye'nin en aktif fay hatlarından birinin üstündedir. Soma'nın tahin helvası, cevizli lokumu meşhurdur ve maden ocakları ile tanınır.Linyit kömürü bulunan birçok maden vardır.

Manisa ilinin kuzey kapısıdır. Kuzeyden, Balıkesir'in Savaştepe ve İvrindi ilçelerine komşudur. Güneyinde Manisa'nın Akhisar ilçesinin Akhisar belediyesi, doğusunda Kırkağaç ilçesi bulunur da Manisa'yı bir başka ile daha komşu eder. Soma, batısındaki Kınık ve Bergama ilçeleri ile İzmir'e 135 kilometre mesafedeki Soma'nın ilçe merkezi, Kırkağaç-Kınık-Savaştepe karayollarının kavşak noktasında ve Bergama-Akhisar kara yolu ile İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Sahip olduğu iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağmurlu geçer. Yeni yapılan İstanbul - Balıkesir - İzmir otoyolu Soma'dan geçmektedir.