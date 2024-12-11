Türk akademi ve medya dünyasının önemli isimlerinden biri olan Soli Özel, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve dış politika alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. "Soli Özel kimdir?" sorusu, özellikle onun görüşlerini ve analizlerini yakından takip eden kişiler tarafından sıkça araştırılıyor. "Soli Özel kaç yaşında, nereli?" gibi sorular, bu deneyimli akademisyenin yaşamı ve kariyerine olan ilgiyi artırıyor. Peki, Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel'in hayatı ve kariyeri!

SOLİ ÖZEL KİMDİR?

Soli Özel, 1958 yılında dünyaya geldi. İstanbul doğumlu olan Özel, Türk akademisyen, köşe yazarı ve uluslararası ilişkiler uzmanı olarak tanınmaktadır. Orta öğrenimini Robert Koleji'nde tamamlayan Özel, ardından yüksek öğrenimi için yurtdışına gitmiştir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini, dünya çapında saygın üniversitelerde tamamlamıştır.

Soli Özel, ABD'de Bennington College'da lisans eğitimini tamamlamış, ardından Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Akademik kariyerine Türkiye'de çeşitli üniversitelerde devam eden Özel, Kadir Has Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak uzun yıllar görev yapmıştır.

Soli Özel, akademik kariyerinin yanı sıra medya dünyasında da aktif bir rol üstlenmiştir. Türkiye'nin ve dünyanın önemli gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Özel, özellikle dış politika, uluslararası ilişkiler ve Türk-Amerikan ilişkileri üzerine kaleme aldığı yazılarla dikkat çekmiştir. Cumhuriyet, Sabah ve Habertürk gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapan Özel, uluslararası medya kuruluşlarında da yazıları ve analizleriyle yer almıştır.

Soli Özel, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da tanınan bir isimdir. Brookings Enstitüsü gibi önemli düşünce kuruluşlarında projelerde yer almış, ayrıca Dış Politika Enstitüsü (Foreign Policy Institute) gibi prestijli platformlarda Türkiye'nin dış politikası üzerine konuşmalar yapmıştır. Ayrıca Özel, uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmaları nedeniyle farklı ödüllere layık görülmüştür.

Soli Özel, özellikle Türk dış politikası, Ortadoğu politikaları, Avrupa-Türkiye ilişkileri ve küresel siyaset konularında derin analizleriyle tanınmaktadır. Akademik çalışmaları ve medya yazıları, hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki okuyucular ve dinleyiciler için önemli bir kaynak oluşturur.