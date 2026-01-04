Haberler

Sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Düzce'de sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan 26 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın silah ile önce havaya bir kaç el ateş ettiği, ardından da kendi kafasına sıkarak intihar ettiği öğrenildi.

  • Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'nde 26 yaşındaki E.S. silahla vurularak hayatını kaybetti.
  • E.S. silahla önce havaya ateş ettikten sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de sokak ortasında silahla kendini vuran şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SİLAH SESLERİNİ DUYAN POLİSİ ARADI

Olay, Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 26 yaşındaki E.S., Çevre Sokak üzerinde silahla vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan bir kişi hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri iş yerinin yan tarafında yerde hareketsiz halde yatan E.S.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan bir kişi hayatını kaybetti

İNTİHAR ETMİŞ

Öte yandan, E.S.'nin silah ile önce havaya bir kaç el ateş ettiği, ardından da kendi kafasına sıkarak intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
500

