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Sokak hayvanları yasası nedir? Sokak köpekleri uyutulacak mı? 2024 TBMM'de sokak hayvanları kanun teklifinde son durum!

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Sokak hayvanları uyutulacak mı? TBMM sokak hayvanları için karar verdi mi? Sokak hayvanları yasası ne zaman çıkacak? 2024 Sokak hayvanları kanunu nedir ve ne zaman yürürlüğe gireceği gündeme geliyor. Peki, TBMM'de sokak hayvanları kanun teklifinde son durum ne? Sokak hayvanları yasası maddeleri neler?

Sokak hayvanları yasası TBMM'ye sunuldu mu? Köpekler uyutulacak mı 2024? Sokak hayvanları kanunu nedir ve ne zaman yürürlüğe girecek konusu araştırılıyor. TBMM'de sokak hayvanları kanun teklifi son durum ne? Detaylar haberimizde…

SOKAK KÖPEKLERİ UYUTULACAK MI?

Kamuoyu, sokak hayvanları yasasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Ak Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıkları sürerken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN TÜRK'te Duygu Ayaz Bayram'a önemli açıklamalarda bulundu. Sokak köpeklerinin uyutulup uyutulmayacağı sorusuna, 'Ötanazi kavramı olarak geçecek. Sokaklar hayvanlar için güvenli alanlar değildir. Soğuk, açlık, saldırı ve hastalık gibi tehlikeler vardır, bu nedenle hayvanlarımızın güvenli alanlara alınması gerekiyor,' şeklinde yanıt verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise geçtiğimiz günlerde hayvan hakları ile ilgili taslak metnin Meclis'e ulaştığını belirtmişti. Bu taslağa göre barınak sayısı artırılacak, belediyelerin uygulamaları denetlenecek ve kısırlaştırma programları tüm Türkiye'ye yayılacak.

Sokak hayvanları yasası nedir? Sokak köpekleri uyutulacak mı? 2024 TBMM'de sokak hayvanları kanun teklifinde son durum!

SOKAK HAYVANLARI YASASI SON DURUM NEDİR?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Hayvan hakları ile ilgili taslak metin Meclis'e ulaştı ve tartışılacak,' şeklinde açıklama yaptı.

SOKAK HAYVANLARI YASASI 2024 MADDELERİ NELER?

2024 yılı için hazırlanan sokak köpekleri yasasında, sokak köpeklerinin belirli şartlar altında uyutulmasını öngören bir düzenlemeyi içeriyor. Taslakta yer alan başlıca maddeler şu şekilde:

Sahiplendirme İlanları: Her belediye, barınaklarında bulunan köpeklerin fotoğraflarını çekip, bu fotoğrafları internet üzerinden sahiplendirme ilanı olarak yayınlayacak.

Sahiplenme Süresi: İlan yayınlandıktan sonra köpeklerin sahiplenilmesi için 30 günlük bir süre tanınacak.

Uyutma İşlemi: 30 gün içinde sahiplenilmeyen köpekler, enjeksiyon yöntemi ile acısız bir şekilde uyutulacak.

Barınak Kapasitesi: Uyutulan köpeklerin yerine barınaklara yeni köpekler alınacak ve süreç aynı şekilde devam edecek.

Çip Takma ve Takip: Sahiplenilen köpeklere çip takılacak ve sahiplenen kişilerin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği sıkı bir şekilde takip edilecek.

Sokak hayvanları yasası nedir? Sokak köpekleri uyutulacak mı? 2024 TBMM'de sokak hayvanları kanun teklifinde son durum!

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

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