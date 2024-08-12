Soğanlı- Bağcılar tramvay hattında ne oldu? Seferler durduruldu mu?

Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durduruldu. 1 saatlik çalışmanın ardından seferler tekrar normale döndü. Peki, Soğanlı- Bağcılar tramvay hattında ne oldu? Seferler durduruldu mu?

SOĞANLI- BAĞCILAR TRAMVAY HATTINDA NE OLDU?

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.

SEFERLER DURDURULDU MU?

Bu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edilen duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.