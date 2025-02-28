Skype kapanacak mı, neden?

Dünyanın en popüler görüntülü ve sesli iletişim platformlarından biri olan Skype, kapanacağı yönündeki haberlerin ardından merak konusu haline geldi. Microsoft'un Skype ile ilgili aldığı yeni karar, milyonlarca kullanıcı tarafından takip ediliyor. Peki, Skype 2025 yılında tamamen kapanacak mı? Microsoft, Skype'ı neden kapatma kararı aldı? Skype ne zaman kapanacak? İşte, tüm merak edilen detaylar…

SKYPE KAPANACAK MI?

Teknoloji devi Microsoft, 2011 yılında 8,5 milyar dolara satın aldığı Skype'ı Mayıs 2025 itibarıyla kapatma kararı aldı. Şirket, kullanıcılarını Microsoft Teams'e yönlendirerek iletişim hizmetlerini tek bir platform altında toplamayı hedefliyor.

Skype kapanacak mı

SKYPE NEDEN KAPATILIYOR?

Skype'ın kapanmasının arkasındaki en büyük nedenlerden biri, uygulamanın son yıllarda popülerliğini kaybetmesi ve Microsoft'un Teams platformuna daha fazla yatırım yapma stratejisi olarak öne çıkıyor. Özellikle pandemi döneminde Zoom ve Microsoft Teams gibi uygulamaların hızla büyümesi, Skype'ın kullanım oranlarında önemli bir düşüşe neden oldu.

Skype neden kapatılıyor

Microsoft, Skype kullanıcılarının mevcut hesaplarıyla Microsoft Teams'e kolayca geçiş yapabileceğini ve sohbet ile arama hizmetlerine buradan devam edebileceğini belirtti. Skype'ın kapanış süreciyle ilgili detaylı bilgilendirmelerin ilerleyen dönemlerde paylaşılacağı ifade edildi.