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Skype kapanacak mı, neden?

Skype kapanacak mı, neden?
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Dünyanın en popüler görüntülü ve sesli iletişim platformlarından biri olan Skype, hakkında çıkan haberlerin ardından gündem oldu. Peki, Skype 2025 yılında kapanıyor mu? Microsoft, Skype'ı neden kapatma kararı aldı? Kullanıcılar Skype'tan hangi platforma yönlendirilecek? İşte, merak edilen detaylar…

Dünyanın en popüler görüntülü ve sesli iletişim platformlarından biri olan Skype, kapanacağı yönündeki haberlerin ardından merak konusu haline geldi. Microsoft'un Skype ile ilgili aldığı yeni karar, milyonlarca kullanıcı tarafından takip ediliyor. Peki, Skype 2025 yılında tamamen kapanacak mı? Microsoft, Skype'ı neden kapatma kararı aldı? Skype ne zaman kapanacak? İşte, tüm merak edilen detaylar…

SKYPE KAPANACAK MI?

Teknoloji devi Microsoft, 2011 yılında 8,5 milyar dolara satın aldığı Skype'ı Mayıs 2025 itibarıyla kapatma kararı aldı. Şirket, kullanıcılarını Microsoft Teams'e yönlendirerek iletişim hizmetlerini tek bir platform altında toplamayı hedefliyor.

Skype kapanacak mı, neden?Skype kapanacak mı

SKYPE NEDEN KAPATILIYOR?

Skype'ın kapanmasının arkasındaki en büyük nedenlerden biri, uygulamanın son yıllarda popülerliğini kaybetmesi ve Microsoft'un Teams platformuna daha fazla yatırım yapma stratejisi olarak öne çıkıyor. Özellikle pandemi döneminde Zoom ve Microsoft Teams gibi uygulamaların hızla büyümesi, Skype'ın kullanım oranlarında önemli bir düşüşe neden oldu.

Skype kapanacak mı, neden?Skype neden kapatılıyor

Microsoft, Skype kullanıcılarının mevcut hesaplarıyla Microsoft Teams'e kolayca geçiş yapabileceğini ve sohbet ile arama hizmetlerine buradan devam edebileceğini belirtti. Skype'ın kapanış süreciyle ilgili detaylı bilgilendirmelerin ilerleyen dönemlerde paylaşılacağı ifade edildi.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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