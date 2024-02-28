Siyonist ne demek? Siyonizm nedir, kime denir?

Son dönemlerde siyonist kelimesi en çok aratılanlar arasına girdi. Küresel gündemde sıkça kullanılan siyonizm kelimesinin anlamı merak ediliyor. Siyonist ne demek? Siyonizm nedir, kime denir?

SİYONİST NE DEMEK?

Siyonizm, 19. yüzyılın sonlarında başlayan bir ideolojidir ve Yahudi milliyetçiliği temelinde Filistin'de bir Yahudi devleti kurmayı hedefler. Siyonistler, çeşitli ülkelerde yaşayan kentsoylu Yahudiler arasında ortaya çıkan bir fikir hareketini temsil ederler. Bu akımın destekçilerine "Siyonist" denirken, karşı çıkanlara ise genellikle "anti-Siyonist" denir.

Siyonizm, XIX. yüzyılın sonlarında başlayan ve Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını savunan bir ideolojidir. Bu akım, çeşitli ülkelerde yaşayan Yahudiler arasında yaygın bir şekilde benimsenmiştir. Siyonistler, Yahudi milliyetçiliği üzerine kurulu olan bu ideolojiyi desteklerlerken, karşıt görüşte olanlar genellikle "anti-Siyonist" olarak adlandırılır.

Yahudi milliyetçiliği temelinde ortaya çıkan Siyonizm, XIX. yüzyılın sonlarında kentsoylu Yahudiler arasında Filistin'de bir devlet kurmayı amaçlayan bir fikir hareketidir. Siyonistler, bu ideali desteklerken, bu fikre karşı çıkanlar genellikle "anti-Siyonist" olarak tanımlanır.