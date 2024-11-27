Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)?

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışının ardından birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Erzurum, Sivas ve Kayseri'de okulların tatil olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Sivas okullar tatil mi?

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

28 Kasım Perşembe günü açıklama geldi. Açıklamada eğitime ara verilmediği vurgulandı.

İşte açıklama:

METEOROLOJİ UYARDI

Yağışların Van, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt, Şırnak, Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olması bekleniyor.

Müdürlük, kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanacak aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.