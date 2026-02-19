Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Sivas Belediyesi, 2025 yılına ilişkin toplu taşıma verilerini paylaştı ve yıl boyunca en fazla otobüs kullanan vatandaşı kamuoyuna duyurdu. Verilere göre, 65 yaş üzeri ücretsiz kart sahibi Mehmet S., yıl içinde halk otobüslerine toplam 3 bin 365 kez bindi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet S.'nin 2025 yılındaki yoğun otobüs kullanımı dikkat çekti. Açıklamada, söz konusu yolcunun yıl boyunca 3 bin 365 biniş gerçekleştirdiği belirtildi.

GÜNLÜK REKOR DA MEHMET AMCA'DA

Paylaşılan bilgilere göre Mehmet Amca, 25 biniş ile günlük ulaşım rekorunu da elinde tutuyor. Bu rakam, yılın en yüksek günlük kullanım verisi oldu.

"DİREKSİYON BAŞINDAKİLERLE MESAİ ARKADAŞI OLDU"

Belediye, paylaşımında esprili bir dile de yer verdi. Açıklamada, "Direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı oldu" ifadelerini kullanan belediye yetkilileri, yolcuya ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

BELEDİYENİN MESAJI MANİDAR

Açıklamanın devamında toplu taşıma araçlarının kullanım amacına da vurgu yapıldı. Belediyenin mesajında, "Otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir" ifadeleri yer aldı.