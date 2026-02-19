Haberler

Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti

Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı sahibi Mehmet S, 2025 yılı boyunca halk otobüslerine 3 bin 365 kez binerek rekor kırdı. Mehmet S. 25 binişle günlük rekoru da elinde bulunduruyor. Sivas Belediyesi, toplu taşıma şampiyonunu açıkladığı yazıya, "Otobüsler şehir turu için değil, ulaşım içindir" notunu düştü.

Sivas Belediyesi, 2025 yılına ilişkin toplu taşıma verilerini paylaştı ve yıl boyunca en fazla otobüs kullanan vatandaşı kamuoyuna duyurdu. Verilere göre, 65 yaş üzeri ücretsiz kart sahibi Mehmet S., yıl içinde halk otobüslerine toplam 3 bin 365 kez bindi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet S.'nin 2025 yılındaki yoğun otobüs kullanımı dikkat çekti. Açıklamada, söz konusu yolcunun yıl boyunca 3 bin 365 biniş gerçekleştirdiği belirtildi.

GÜNLÜK REKOR DA MEHMET AMCA'DA

Paylaşılan bilgilere göre Mehmet Amca, 25 biniş ile günlük ulaşım rekorunu da elinde tutuyor. Bu rakam, yılın en yüksek günlük kullanım verisi oldu.

"DİREKSİYON BAŞINDAKİLERLE MESAİ ARKADAŞI OLDU"

Belediye, paylaşımında esprili bir dile de yer verdi. Açıklamada, "Direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı oldu" ifadelerini kullanan belediye yetkilileri, yolcuya ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

BELEDİYENİN MESAJI MANİDAR

Açıklamanın devamında toplu taşıma araçlarının kullanım amacına da vurgu yapıldı. Belediyenin mesajında, "Otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir" ifadeleri yer aldı.

Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü isim 'Atatürk: Entelektüel Biyografi' kitabını satın aldı

Satın aldığı kitabı görenler çok şaşırdı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı

Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

Survivor'da yaşanan skandalı değerlendirdi
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç

Galatasaray çok zor bir sürece girdi
Ünlü isim 'Atatürk: Entelektüel Biyografi' kitabını satın aldı

Satın aldığı kitabı görenler çok şaşırdı
Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı
2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme

2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme