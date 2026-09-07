Cizre'de Stepnede Metamfetamin Ele Geçirildi

Cizre’de uygulama noktasında durdurulan bir aracın bagajındaki stepnede yapılan aramada 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

ZEHİRE GEÇİT YOK

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yasaklı maddelerle mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, ekiplerin dikkati önemli miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirilmesini sağladı. Operasyonda narkotik köpeği Adelya’nın da katıldığı aramada uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli N.T. gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yasaklı madde ticareti ve sevkiyatına yönelik çalışmalar kapsamında uygulama noktası oluşturuldu.

Uygulama sırasında şüpheli bir araç durdurularak arama gerçekleştirildi. Aracın bagajında bulunan stepne içerisinde yapılan kontrolde 4 kilo 350 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla bağlantılı şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

“UYUŞTURUCU TACİRLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ”

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verildi.

Açıklamada, kentte uyuşturucu madde satmaya çalışan, Şırnak’ı uyuşturucu sevkiyatında geçiş güzergâhı olarak kullanmak isteyen ve özellikle gençleri hedef alan kişilerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu ticaretine karşı denetim ve operasyonların devam edeceğini belirterek, “Hemşehrilerimize sözümüz var: Şehrimizde uyuşturucu madde satmaya çalışanlarla, ilimizi geçiş güzergâhı olarak kullanmaya çalışanlarla ve gençlerimizi zehirlemek isteyenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” mesajını verdi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü açıklamasını, “Biz Şırnak’ın emniyetiyiz” ifadeleriyle tamamladı.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu