Show TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Sipahi'nin bugün yeni bölümü ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Sipahi canlı izle! Show TV Sipahi 5. bölüm canlı izle! Sipahi yeni bölümde neler olacak? Sipahi son bölümde neler oldu? Show TV 9 Ocak canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, Sipahi canlı yayın linki var mı? Sipahi dizisi nereden izlenir? Sipahi canlı yayın izle!

Sipahi, CNP Film imzalı, ilk bölümü 12 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı, başrollerini Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın paylaştığı aksiyon ve istihbarat türündeki Türk televizyon dizisidir. Sipahi canlı izle! Show TV Sipahi 5. bölüm canlı izle! Sipahi yeni bölümde neler olacak? Sipahi son bölümde neler oldu? Show TV 9 Ocak canlı izle!

SİPAHİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi Show TV ekranlarından veya Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

SİPAHİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sipahi'nin 4. Bölümünde; Canan'ın, Ali ile ilgili merakı giderek artar. Onun kim olduğu konusunda bir türlü emin olamaz ve sonunda Ali'nin peşine düşer. Ali ise Canan'a deşifre olmamak için elinden geleni yapar. Ancak Canan'ın elde ettiği bilgilere de ihtiyacı vardır. Bu yüzden Ali ve Canan arasında tam bir köşe kapmaca oyunu başlar. Ali ve Yıldırım ise Habtor'un planını engellemeye çalışmaktadır. Bu sırada Yıldırım kendi geçmişi ile ilgili yeni detaylar öğrenir. Bir davet ile olayların seyri tüm ekip için hız kazanır. Beklenmedik isimler, tanıdık yüzler bir araya gelir. Yeni tanışmaların gerçekleşeceği bu bölümün her saniyesinde heyecan giderek artıyor.

Sipahi son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

SİPAHİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sipahi 5. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Davet gecesinden sonra gerilim giderek artarken Goran acımasız planlarına hız kesmeden devam ediyor. Ali, Ivan ve Habtor'un aynı masada olduğu anlar dikkat çekerken çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor. Yaşanacak çarpıcı gelişmeler merakla bekleniyor.

SİPAHİ KONUSU NEDİR?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ OYUNCULARI KİMLER?

Kaan Yıldırım - Korkut Ali Türkoğlu

Özge Gürel - Canan Doğan

Kerem Alışık - Yıldırım Bozok

Sinan Tuzcu - Goran Losic / Thomas Hartman

Erkan Bektaş - Habtor Bin Said

Başak Gümülcinelioğlu - Ezgi Sancaklı

Nurettin Sönmez - Kemal Yörükoğlu

Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf Çetin

Serhat Nalbantoğlu - Alptekin Ala

Ece Dizdar - Narin

İsmail Düvenci

Selçuk Borak - Fahrettin

Emre Bulut - Cem Kaleli

Gözde Okur - Esra Çetin

Elit Andaç Çam - Meral Yörükoğlu

Zeynep Oymak - Elif Yıldız

Berrin Arısoy