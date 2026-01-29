SİNTEK GROUP'TA YÜKSEK RİSKLİ SAHALARDA GÜVENLİK ÖNCELİĞİ

En yüksek tehlike sınıfındaki sahalarda yürütülen çalışmalarda güvenliği; planlama aşamasından saha uygulamalarına, eğitimden teknoloji kullanımına kadar tüm süreçlere entegre ediyor. Bu entegrasyonun merkezinde, tüm İSG-Ç süreçlerinin koordinasyonunu sağlayan uzman İSG-Ç Birimi bulunuyor. 2,5 milyon adam/saatlik çalışma sürecinde sergilenen yüksek güvenlik performansı, Sintek Group'un insanı merkeze alan ve riskleri oluşmadan yönetmeyi hedefleyen proaktif İSG yaklaşımının sahadaki karşılığını ortaya koyuyor. Güvenliği sonuçlara indirgemeyen bu anlayış, şirketin yüksek riskli projelerde sürdürülebilir ve kontrollü bir çalışma modeli oluşturmasını sağlıyor.

GÜVENLİK, MEVZUATIN ÖTESİNDE TEMEL BİR DEĞER OLARAK ELE ALINIYOR

Sintek Group'ta iş sağlığı ve güvenliği, yasal bir yükümlülük ya da maliyet kalemi olarak değil; tüm operasyonların merkezinde yer alan etik ve stratejik bir öncelik olarak ele alınıyor. İSG-Ç yaklaşımında insan hayatı, tüm finansal değerlendirmelerin üzerinde konumlanıyor ve uygulamalarda herhangi bir bütçe sınırı tanımlanmıyor. Bu anlayış, yalnızca fiziksel güvenliği değil; çalışanların bedensel ve ruhsal bütünlüğünü de kapsıyor. Sintek Group, reaktif uygulamalar yerine proaktif önlemlerle riskleri oluşmadan önce tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İSG-Ç, KURUMSAL YAPININ AYRILMAZ BİR PARÇASI

İSG-Ç süreçleri, tek bir birimin değil; tüm organizasyonun ortak sorumluluğunda yürütülüyor. Ancak bu bütüncül yapının başarısı, alanında uzman ve profesyonel çalışanlardan oluşan İSG-Ç Birimi'nin sağladığı merkezi koordinasyon ve teknik liderlikle mümkün oluyor. Sahada çalışanlar, sağlık personelleri, iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, mühendisler ve yönetim kadrosunun dahil olduğu bu yapı, İSG-Ç Birimi'nin öncülüğünde sahada birebir iletişimle etkin biçimde işliyor. Çalışanların tamamı güvenlik zincirinin aktif bir parçası olarak sürece dahil edilirken, güvenli çalışma ortamı multidisipliner ekip yapısı sayesinde günlük iş akışının doğal bir unsuru haline geliyor.

YÜKSEK RİSKLİ SAHALARDA ÜST DÜZEY GÜVENLİK STANDARTLARI UYGULANIYOR

Sintek Group'un üstlendiği projeler, en yüksek tehlike sınıfına sahip endüstriyel tesislerden oluşuyor. Bu projelerde; yüksekte çalışma, kapalı alan operasyonları, gece çalışmaları, basınçlı kaplar, yüksek tonajlı yük kaldırma operasyonları, elektrik işleri, kazı alanları ve sıcak çalışmalar gibi birçok riskli faaliyet eş zamanlı olarak yürütülüyor. Endüstriyel tesis inşaatlarının doğası gereği işler doğrusal değil; farklı lokasyonlarda çoklu ve paralel biçimde ilerliyor. Bu karmaşık yapı içerisinde, sektördeki en iyi ve en deneyimli profesyoneller arasından seçilerek oluşturulan İSG-Ç ekibinin sağladığı güçlü koordinasyon, kusursuz iletişim ve ekip çalışması, güvenliğin sürdürülebilirliğinde belirleyici rol oynuyor.

TEKNOLOJİ DESTEKLİ İSG YÖNETİMİ İLE RİSKLER ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLÜYOR

Sintek Group, dijitalleşmeyi İSG-Ç süreçlerinin merkezine alarak riskleri oluşmadan önce tespit ediyor. Günlük, haftalık ve aylık raporlamalar ile düzenli analizler sayesinde önleyici aksiyonlar hızlı şekilde devreye alınıyor. Uluslararası mevzuat ve standartlar yakından izlenirken, şirket içi uygulamalarda bu çerçevenin üzerinde daha sıkı kurallar uygulanıyor. Ramak kala olaylar dahi kök neden analizleriyle ele alınarak kalıcı iyileştirmelere dönüştürülüyor.

GÜVENLİĞİN ADI SİNTEK

Sintek Group projelerinde güvenlik, yalnızca bir uygulama değil; kurumsal bir taahhüt olarak ele alınıyor. 2,5 milyon adam/saat iş kazası yaşanmadan tamamlanan çalışma süresi, şirket için bir sonuçtan ziyade her yeni projede yeniden verilen bir sorumluluk ifadesi niteliği taşıyor. Sintek Group, başarısını tamamlanan projelerle değil; her gün güvenle evine dönen çalışanlarla ölçüyor.

SİNTEK GROUP HAKKINDA:

Sintek Group, endüstriyel tesis inşaatları ve yüksek riskli projelerde uzmanlaşmış, uluslararası standartlarda faaliyet gösteren bir mühendislik ve taahhüt grubudur. Şirket, üstlendiği projelerde operasyonel mükemmellik kadar iş sağlığı, güvenliği ve çevre yaklaşımını da temel bir kurumsal değer olarak konumlandırmaktadır. En yüksek tehlike sınıfında yer alan sahalarda yürüttüğü faaliyetleri, proaktif risk yönetimi ve güçlü ekip koordinasyonu ile hayata geçirmektedir. Sintek Group, çalışanlarının fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü merkeze alan yaklaşımıyla güvenliği yalnızca bir zorunluluk değil, sürdürülebilir büyümenin ayrılmaz bir parçası olarak ele almaktadır. Teknoloji, eğitim ve sürekli iyileştirme odaklı yapısıyla, güvenlik kültürünü tüm projelerinde kalıcı hâle getirmeyi hedeflemektedir.