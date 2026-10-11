Sinema seyircisi yüzde 15 azaldı! Yapımcı Karakuzu: Seyircinin dikkatini kazanmak için tutarlı bir yapım süreci gerekiyor

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Sinema seyircisindeki gerileme, yerli yapımların izleyiciyle kurduğu bağı yeniden tartışmaya açtı. Sektörde prodüksiyon kalitesi ve yapım süreçlerinin bütünlüğü gündeme geldi.

YERLİ FİLM SEYİRCİSİ YÜZDE 18,3 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı verilerine göre sinema seyircisi bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak 27 milyon 657 bin 591'e geriledi. Yerli film seyircisi ise yüzde 18,3 düşüşle 15 milyon 96 bin 336 olarak kaydedildi.

“BÜTÜN ÜRETİM ZİNCİRİ AYNI HEDEFLE YÖNETİLMELİ”

“İntikam: Soğuk Duş” ve “Sırrı Cin” gibi filmlerde senarist ve yapımcı olarak görev alan Uğur Karakuzu, değişen izleyici alışkanlıklarının yapım süreçlerinde kalite ve bütünlüğü daha önemli hale getirdiğini belirtti. Karakuzu, “Seyircinin karşısına çıkan seçenekler arttıkça senaryodan çekime, kurgudan ses ve renk çalışmalarına kadar bütün üretim zincirinin aynı yaratıcı hedef doğrultusunda yönetilmesi daha önemli hale geliyor” dedi.

Karakuzu’ya göre özellikle bağımsız ve yerli yapımlarda yaratıcı süreç ile teknik uygulamanın birlikte planlanması, filmin anlatım dili ve seyirciyle kurduğu bağ açısından önem taşıyor.

SENARYODAN YAPIMCILIĞA FARKLI GÖREVLER

Senarist, yönetmen ve yapımcı olarak farklı projelerde görev alan Karakuzu’nun 2019'da senaryosunu yazdığı, Merve Sevi, Ayhan Taş ve İlkin Oğuzhan Çakır’ın rol aldığı “Me Nokta Ali”, 2021'de vizyona girdi. Karakuzu, “İntikam: Soğuk Duş” filminin hem senaryosunu yazdı hem de yapımcılığını üstlendi.

Karakuzu, filmin farklı aşamalarının birbirinden bağımsız süreçler olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Senaryoda kurulan anlatının sette doğru karşılığı bulması, çekilen malzemenin de kurgu, ses ve renk aşamalarında aynı yaratıcı çizgiyi koruması gerekiyor. Bugün seyircinin dikkatini kazanmak için yalnızca iyi bir fikir değil, başından sonuna tutarlı bir yapım süreci gerekiyor.”

“FİLMİN KİMLİĞİ KURGU MASASINDA DA ŞEKİLLENİYOR”

“Ehrimen: Kanlı Yol” filminin yapımcılığını üstlenen Karakuzu, “Kybele’nin Laneti: İstila” ve “Atatürk: Zaferin Işığı” projelerinde ise prodüksiyonun farklı aşamalarında görev aldı. Karakuzu, 2025'te “Karaca” projesiyle festival odaklı sinema çalışmalarına da yöneldi.

Çekim sonrasındaki sürecin yalnızca teknik bir tamamlama aşaması olarak görülmemesi gerektiğini belirten Karakuzu, şu ifadeleri kullandı:

“Filmin kimliği çekimler tamamlandığında bitmiyor. Kurgu masasında ritim yeniden kuruluyor; ses ve renk çalışmalarıyla hikâyenin seyircide yaratacağı etki güçleniyor. Bu nedenle çekim sırasında verilen yaratıcı kararlarla filmin son halini şekillendiren çalışmaların birbiriyle uyumlu ilerlemesi gerekiyor. Yerli yapımların seyirciyle daha güçlü bir bağ kurmasında bu bütünlüğün önemli olduğunu düşünüyorum.”