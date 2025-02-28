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Sinan Memi yakalandı mı? Daltonlar suç örgütünün kritik ismi Sinan Memi nerede yakalandı?

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Organize suç dünyasında adı sıkça geçen ve Daltonlar suç örgütünün önemli isimlerinden biri olarak bilinen Sinan Memi, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki, Sinan Memi nerede, yakalandı mı? Sinan Memi'nin Daltonlar suç örgütündeki rolü neydi? İşte, Sinan Memi'nin son durumu ve hakkındaki iddialarla ilgili tüm detaylar…

Organize suç dünyasında adı sıkça geçen ve Daltonlar suç örgütünün kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Sinan Memi, son günlerde kamuoyunun en çok merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Suç örgütüyle olan bağlantıları, hakkındaki iddialar ve yürütülen operasyonlarla gündeme gelen Sinan Memi'nin akıbeti, güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla yakından takip ediliyor. Peki, Sinan Memi Daltonlar hangi suçlarla ilişkilendiriliyor? Sinan Memi yakalandı mı, nerede yakalandı? İşte, detaylar…

SİNAN MEMİ YAKALANDI MI?

Hakkında çıkan iddialar ve suç örgütüyle olan söz konusu bağlantıları ile gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alan Daltonlar suç örgütünün kritik ismi Sinan Memi'nin güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon kapsamında yakalandığı öğrenildi. Uzun süredir takip edilen ve kırmızı bültenle arandığı belirtilen Sinan Memi'nin Polonya'dan, zehir taciri Atakan Avcı'nın ise Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yürütülen soruşturmaya ilişkin detayları aktardı.

Sinan Memi yakalandı mı? Daltonlar suç örgütünün kritik ismi Sinan Memi nerede yakalandı?Daltonlar suç örgütü Sinan Memi

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAZASINIZ"

Sosyal medya hesabından "Türk polisinden kaçamazsınız" notuyla yaptığı paylaşımda"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar." şeklinde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinan Memi'nin Polonya'dan, Atakan Avcı'nın ise Bulgaristan'dan teslim alınarak, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde, EGM-Özel Harekat Başkanlığı personeli ile adli makamlara teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildiğini aktardı.

Sinan Memi yakalandı mı? Daltonlar suç örgütünün kritik ismi Sinan Memi nerede yakalandı?Sinan Memi

SİNAN MEMİ SORUŞTURMASI NASIL İLERLEDİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemiz adli makamlarınca 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, terör örgütü propagandası yapma' dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede kırmızı bültenle, 'Tasarlayarak öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranan, Daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi, ülkemiz adli makamlarınca 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı ülkemize getirilmek üzere; Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen ortak çalışmalar sonucu Polonya ve Bulgaristan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Sinan Memi yakalandı mı? Daltonlar suç örgütünün kritik ismi Sinan Memi nerede yakalandı?Daltonlar suç örgütü Sinan Memi

Paylaşımı sırasında soruşturma sürecinde emeği geçen yetkililere ayrıca teşekkürlerini sunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Adalet ve Dışişleri Bakanlarımızla operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Sinan Memi yakalandı mı? Daltonlar suç örgütünün kritik ismi Sinan Memi nerede yakalandı?İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sinan Memi ve Atakan Avcı

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