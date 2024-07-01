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Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi kim? Sinan Ateş davası bitti mi, ne oldu?

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Sinan Ateş cinayeti davasında son durum merak ediliyor. Azmettirici kim? Dava sonuçlandı mı? Tüm bu soruların yanıtları gündemdeki yerini koruyor. Sinan Ateş cinayeti ve dava süreci hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada, cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen tutuklu sanık Doğukan Çep ile cinayet mahallinde keşif yaptığı belirtilen sanık Suat Kurt'un savunmaları alındı. Peki, Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi kim? Sinan Ateş davası bitti mi, ne oldu?

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİN AZMETTİRİCİSİ KİM?

Gezi olayları sonrası ceza aldığını, tutuksuz yargılandığını, dosyasının temyiz incelemesi için Yargıtayda bulunduğunu ifade eden sanık Çep, bir gün sabah namazını kılarken, maktul Ateş ve beraberindekilerin de namaza geldiklerini, Ateş ile burada tanışarak, hakkındaki temyiz sürecine ilişkin yardım istediğini anlattı.

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi kim? Sinan Ateş davası bitti mi, ne oldu?

SİNAN ATEŞ DAVASI BİTTİ Mİ, NE OLDU?

Sinan Ateş'in, "Dosyana yardımcı olacağım" dediğini, bir süre sonra yaptıkları telefon görüşmesinde, "Bir kanal buldum halledecekler, 1 milyon lira para istiyorlar." dediğini ileri süren Çep, o kadar parasının olmadığını ancak 200 bin lira verebileceğini söylediğini, bu parayı Taksim'de bir otelde kendisine teslim ettiğini iddia etti.

Sanık Çep, suikastın başkaları tarafından kendilerine yaptırılmadığını iddia ederek, "Ben neden motosiklet arayayım, ev arayayım. Her şeyi ben ayarlıyorum her şeyi yapan benim. Nasıl biri bana yaptırmış oluyor? Biri bana bunu yaptıracak olsa neden para bulmak için çabalayayım, borç alayım." ifadelerini kullandı.

Ateş'in ölümünden üzüntü duyduğunu ifade eden Çep, "Kimin mermisiyle öldü merak ediyorum. Bunun araştırılmasını istiyorum. Eray ayağından vuruyor, mermiler aşağıya gidiyor. Karnından giren ölümcül darbe, o açı kimin açısı? Selman'ın açısı. Büyük şaibe var, bence Selman'ın mermisiyle karnından vuruldu." iddiasında bulundu.

Savunmanın ardından Çep'e, Ateş ile görüşme yaptığını iddia ettiği telefon numarası soruldu. Çep, "Telefona hat takmıyorum, FaceTime üzerinden konuşma yapıyorum." cevabını verdi.

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi kim? Sinan Ateş davası bitti mi, ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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