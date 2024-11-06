ABD'nin popüler animasyon dizisi The Simpsons, yıllar boyunca şaşırtıcı öngörüleriyle dikkat çeken bir yapım olarak biliniyor. Dizinin bazı bölümlerinde işlenen olayların yıllar sonra gerçek hayatta da meydana gelmesi, hayranları arasında "Simpsonlar geleceği görebiliyor mu?" sorusunu gündeme getiriyor. Şimdi ise gözler bir kez daha The Simpsons dizisine çevrildi, çünkü dizinin ABD başkanlık seçimleriyle ilgili bir tahminde bulunup bulunmadığı merak konusu oldu. Peki, Simpsonlar, ABD seçimi hangi bölümde? Simpsonlar kimin kazanacağını bildi mi? (VİDEO İZLE)

SIMPSONLAR, ABD SEÇİMİ HANGİ BÖLÜMDE?

2000 yılında yayınlanan "Bart to the Future" adlı bölüm, son seçim tartışmalarının odağı haline geldi. Bu bölümde, dizide yer alan detayların Donald Trump'ın ilerleyen yıllarda başkan olacağına dair bir ipucu verdiği düşünülmüştü. Gerçekten de yıllar sonra Trump'ın 2016 seçimlerini kazanması bu bölümün yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Şimdi ise aynı bölümde, Trump'ın 2024 seçimlerine yeniden katılacağı ve bir kez daha başkanlık yarışında olacağına dair izler bulunabileceği iddia ediliyor.

Bu iddialar dizinin hayranları tarafından oldukça ilgi çekici bulunuyor. Bölümde, Kamala Harris'i andıran bir karakterin mor bir takım elbise, inci kolye ve küpelerle tasvir edilmesi, dizinin bir kez daha geleceği tahmin ettiği yorumlarına neden oldu. Harris'in bu kıyafeti, ABD Başkan Yardımcısı olarak göreve başladığında kamuoyunda oldukça dikkat çekmişti, ve The Simpsons'ın bu detaylara yer vermesi izleyiciler tarafından olası bir "başkanlık tahmini" olarak yorumlandı.

SIMPSONLAR KİMİN KAZANACAĞINI BİLDİ Mİ?

Simpsonlar dizisi, geçmişte birçok tahminiyle ses getirse de bu öngörülerin ne kadarının rastlantı, ne kadarının ise gerçekten öngörüldüğü konusu hala tartışmalı. Kamala Harris'in başkanlık yarışını kazanacağına dair iddialar ise, dizinin özellikle ABD seçimleri ve siyasi olaylarla ilgili kehanetleri üzerine yeniden düşünülmesine yol açıyor. Tüm gözler şimdi, dizinin bu kez de başkanlık seçimlerinin sonucunu doğru tahmin edip etmeyeceği sorusuna çevrilmiş durumda.