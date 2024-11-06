Ünlü animasyon dizisi The Simpsons, geçmişte birçok kez gerçekleşen olayları şaşırtıcı bir doğrulukla öngörmesiyle dünya çapında dikkat çekmiş durumda. Dizinin bazı bölümlerinde işlenen olaylar yıllar sonra gerçeğe dönüşmüş, bu da hayranları arasında Simpsonlar'ın geleceği tahmin ettiği yönünde ilginç bir algı yaratmış durumda. Bu sefer ise ABD başkanlık seçimlerine dair dizide yer alan sahnelerin bir kez daha doğru çıkıp çıkmayacağı konuşuluyor. Peki, Simpsonlar, ABD başkanlık seçimini öngördü mü? Simpsonlar'da Trump mı yoksa Harris mi kazandı?

SIMPSONLAR, ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNİ ÖNGÖRDÜ MÜ?

Sosyal medyada gündem olan iddialara göre, Simpsonlar dizisi 2024 ABD başkanlık seçimlerinde kimin galip geleceğini ima etmiş olabilir. Bazı hayranlar, dizinin başkanlık seçimi ile ilgili sahnelerinde Donald Trump veya Kamala Harris gibi isimlerin başkan olarak resmedildiğini öne sürüyor. Trump'ın 2016'daki zaferini de önceden "tahmin ettiği" iddia edilen dizi, şimdi de Harris'in başkan olacağına dair bir işaret verip vermediğiyle tartışılıyor.

Geçmişte dizinin öngördüğü iddia edilen bazı olaylar, yalnızca kurgu dünyasından ibaret olsa da, gerçek hayatta yankı bulmuş ve gündemi şekillendirmiştir. Seçim sonuçları kesinleşmemişken Simpsonlar dizisinin bu kez nasıl bir tahminde bulunduğunu merak edenler, dizideki sahneler üzerinden ipuçları aramaya devam ediyor. ABD seçimlerini kim kazanacak ve The Simpsons bir kez daha geleceği doğru tahmin etmiş olacak mı? Tüm bu sorular, hayranların dizideki ayrıntıları daha dikkatli analiz etmesine yol açıyor.

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