Silopi'de kanalizasyon suları 6 yıldır İpek Yolu Bulvarı'na akıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan İpek Yolu Bulvarı'nda kanalizasyon taşkını nedeniyle oluşan çevre kirliliği ve kötü koku, vatandaşların tepkisine neden oldu. Bölge sakinleri, kanalizasyon hattından taşan atık suların uluslararası İpek Yolu Bulvarı'na aktığını belirterek, sorunun yaklaşık 6 yıldır devam ettiğini söyledi. Mahalle sakinleri, çevreye yayılan kötü kokunun hem vatandaşları hem de esnafı olumsuz etkilediğini ifade etti. Farklı dönemlerde belediyeye başvuruda bulunduklarını belirten vatandaşlar, buna rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini öne sürdü. Bölge halkı, çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyen kanalizasyon sorununun bir an önce giderilmesini istedi.

VATANDAŞLAR YILLARDIR KALICI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Silopi'de İpek Yolu Bulvarı üzerinde yaşanan kanalizasyon taşkını, bölgede yaşayan vatandaşların uzun süredir çözüm beklediği sorunların başında geliyor. İddiaya göre kanalizasyon hattından taşan atık sular bulvara akarken, bölgede hem kötü koku hem de görüntü kirliliği oluşuyor. Özellikle sıcak havalarda kokunun daha da arttığını belirten mahalle sakinleri, bu durumun günlük yaşamı zorlaştırdığını dile getirdi. Bölge halkı, sorunun yaklaşık 6 yıldır devam ettiğini ve bugüne kadar yapılan başvurulara rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamadığını savundu. Mahalle sakinleri, kanalizasyon suyunun yol güzergahını ve çevredeki yaşam alanlarını olumsuz etkilediğini ifade ederken, esnaf da kötü kokunun iş yerlerinde rahatsızlık oluşturduğunu söyledi. Vatandaşlar, geçici müdahaleler yerine altyapı hattında kalıcı bir düzenleme yapılmasını istediklerini belirtti. Kanalizasyon taşkınının yalnızca çevre kirliliğine değil, halk sağlığı açısından da risk oluşturduğunu dile getiren bölge sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak sorunun daha fazla büyümeden çözüme kavuşturulmasını talep etti.

GÖKSU: BU KOKU NEDENİYLE DAHA DA RAHATSIZ OLUYORUM

Bölgede yaşayan ve sağlık sorunları bulunduğunu ifade eden Süleyman Göksu, Haberler.com Şırnak Bölge Temsilcisi Gazeteci Halil Azizoğlu'na yaptığı açıklamada, kötü kokunun yaşamlarını daha da zorlaştırdığını söyledi. Göksu, uzun süredir devam eden kanalizasyon sorunu nedeniyle evlerinde rahat edemediklerini ve yetkililerden çözüm beklediklerini belirtti. Göksu, "Tedavi görüyorum. Bu koku nedeniyle daha da rahatsız oluyorum. Belediyeye başvurdum. Gelip baktılar, 'yapacağız' dediler ama aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadı. Ev bulabilsek taşınacağız ancak ev de bulamıyoruz. Yetkililerden bu soruna artık çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi. Mahalle sakinleri, kanalizasyon sularının İpek Yolu Bulvarı'na akmasının bölgede ciddi bir rahatsızlık oluşturduğunu ifade ederek, sorunun bir an önce giderilmesini istedi. Vatandaşlar, çevre kirliliği ve kötü kokunun sona ermesi için ilgili kurumların kalıcı bir çalışma başlatmasını beklediklerini söyledi.

Haber: Halil Azizoğlu